Família Radical: Maior e Melhor já está no Disney+

Revival da série de sucesso traz os personagens que amamos em novas aventuras.





Celebrando 20 anos de Família Radical, os episódios de Família Radical: Maior e Melhor, já estão disponíveis no Disney+.

O revival da aclamada série acompanha o dia a dia de Penny Radical, que agora está com quase 14 anos, e sua família. Veja a seguir o que esperar dessa novidade e quais surpresas ela promete!

Novas aventuras para toda a Família Radical







O ano começa com novos desafios não apenas para Penny, mas para toda a família Radical. Sua mãe, Trudy, se vê às voltas com uma nova carreira, enquanto seu pai, Oscar, sonha cada vez mais alto. E a Vovó Zica segue cheia de amor para dar!

Já Penny terá que lidar com uma vizinha que é pura consciência social e que vai querer ensinar muita coisa à jovem. E como se os hormônios da adolescência já não fossem o bastante, ela ainda terá que enfrentar alguns influenciadores digitais que querem, a todo custo, cancelar a menina.





Os personagens que amamos voltam em Família Radical: Maior e Melhor





Além dos membros da família Radical, outros personagens também voltam para esta continuação. Afinal, as histórias de Penny não estariam completas sem seus amigos!

Então prepare-se para acompanhar Dijonay, LaCienega, Zoey e Michael se envolvendo em várias confusões ao lado de Penny.

Mas nem só de antigos personagens se faz um revival; novos personagens também aparecem na trama! Dentre eles, Maya e KG, que além de serem novatos na escola, também são os únicos a terem dois pais em Smithville.





Família Radical: Maior e Melhor traz mais famosos no elenco de voz





Outra característica marcante de Família Radical era a presença de grandes nomes da música e do entretenimento na dublagem dos protagonistas. Pois bem, a continuação da série também contará com famosos.

Dentre eles, podemos citar os cantores Lizzo, Lil Nas X, Chance the Rapper e Normani, além do cantor e ator Leslie Odom Jr. (da peça Hamilton).

Participam também atores como Billy Porter, Zachary Quinto, Tiffany Haddish, Lena Waithe, Anthony Anderson, Gabrielle Union, Debbie Allen, James Pickens Jr., Courtney B. Vance, Jane Lynch, Marsai Martin, Jaden Smith, Tina Knowles, Eva Longoria, o influencer de beleza e personalidade das redes sociais Bretman Rock, e muitos mais.

Todas as aventuras de Família Radical disponíveis no Disney+

Tanto as aventuras daquanto as histórias do revivaljá estão disponíveis no