Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis: a que horas estreia o documentário no Disney+

A produção da Marvel Studios mostra a magia por trás das câmeras da série disponível no serviço de streaming.

É hora de liquidar todas as dúvidas sobre Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Pensando em uma imersão nos bastidores da série disponível no Disney+, o serviço de streaming lança Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.

No documentário especial, será possível ver mais detalhes da produção estrelada por Tatiana Maslany, Mark Ruffalo e Tim Roth. O seriado, com nove episódios, apresenta uma nova super-heroína ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Os criadores de Mulher-Hulk falam como foi desenvolvido o tom brincalhão da história. Além disso, é possível ver imagens de Tatiana Maslany usando o traje de captura de movimento para que pudesse ser retrabalhada na pós-produção, também são reveladas.

A seguir, confira tudo o que é preciso saber e prepare-se para o especial:







A que horas estreia o Making of Mulher-Hulk?

O documentário Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia no dia 3 de novembro, exclusivamente, no Disney+. A produção estará disponível a partir das 4h (horário de Brasília).



Erros de gravação de Mulher-Hulk

No mesmo dia e horário da estreia de Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, o serviço de streaming divulga Erros de Gravação – Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Nesse material, o fã poderá conferir os erros hilários nas filmagens com o elenco e equipe do seriado.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!