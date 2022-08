Mulher-Hulk – Defensora dos Heróis: quais personagens da Marvel aparecerão na série

Saiba quem são os veteranos da Marvel Studios que retornam na série estrelada por Jennifer Walters.

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) – que já tem as Fases 5 e 6 confirmadas – se abre para novos personagens, mas dá espaço para a volta de outros já conhecidos do público. É o caso de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, com estreia prevista para 18 de agosto no Disney+.

A nova produção da Marvel Studios traz novos nomes, mas também conta com o retorno de veteranos que já participaram de outros projetos da franquia, já que a série trará participações especiais em seus nove episódios.

Descubra a seguir quais personagens da Marvel Studios estarão de volta em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.







Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Estreia 18 de agosto | Disney+

Personagens da Marvel que retornam em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

-Matt Murdock/Daredevil: O advogado e super-herói de Nova York, interpretado por Charlie Cox, está de volta à ação. Mas agora com uma roupagem diferente. Será preciso esperar a estreia da série para saber mais sobre sua participação na trama.





-Bruce Banner/O Incrível Hulk: O cientista e membro fundador dos Vingadores, interpretado por Mark Ruffalo, é o primo da protagonista, Jennifer Walters (Tatiana Maslany). O super-herói retorna à cena após a épica batalha contra Thanos em Vingadores: Ultimato (2019).





-Emil Blonsky/Abominação: Bruce Banner lutou contra esse soldado de guerra, interpretado por Tim Roth, em O Incrível Hulk (2008). Embora compartilhem um destino semelhante – ambos podem se transformar em criaturas poderosas – Emil Blonsky retorna para desafiar o cientista mais uma vez.





-Wong: Este feiticeiro, interpretado por Benedict Wong, não apenas lida com os inimigos enfrentados pelo Doutor Estranho, Homem-Aranha ou Shang-Chi, mas também é responsável por proteger Kamar-Taj de futuras ameaças do mal.





Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!