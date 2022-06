Ms. Marvel: tudo o que você precisa saber antes de ver o episódio 3

Se prepare para mais uma etapa da série e relembre as aventuras de Kamala Khan nos dois primeiros episódios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Com dois episódios já disponíveis no Disney+, a nova série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) apresenta a adolescente Kamala Khan como a super-heroína Ms. Marvel.

Logo depois de descobrir que tem poderes sobre-humanos, no 1º episódio, Kamala Khan mostra uma atitude empoderada e feliz nas cenas iniciais do episódio 2. Mas, ao longo do capítulo, perigosos desafios aguardam a jovem que, pouco a pouco, vai aprendendo a dominar seus poderes.

Veja os principais acontecimentos em Ms. Marvel até agora e fique por dentro de tudo o que você precisa saber antes de assistir ao episódio 3, nesta quarta-feira (22).







Ms. Marvel: Kamala aprende a lidar com seus superpoderes





Kamala está empolgada com os superpoderes que foram despertados na VengaCon. Ela e seu melhor amigo Bruno, que é o único que sabe da grande novidade, passam a analisar os fatos para entender melhor de onde vem os superpoderes e a treinar para desenvolver as novas habilidades.

A dupla cria um treinamento dedicado em um parque e no telhado de um prédio, local onde a jovem tenta controlar seus dons. Bruno usa um de seus aparatos tecnológicos para entender como funciona a magia no corpo de Kamala e afirma que o poder não vem da pulseira que ela usa, mas sim de dentro de Kamala. Bruno acredita que o acessório apenas desbloqueou o lado poderoso da amiga.

Depois de várias tentativas, Kamala mostra que consegue dominar seus superpoderes, tanto da energia nos pulsos, quando o que a permite “caminhar” pelo ar usando pequenos círculos mágicos.







Ms. Marvel: Kamala e Nakia vão a uma cerimônia na mesquita





Kamala e sua amiga Nakia aparecem apressadas para uma cerimônia na mesquita do bairro, onde todos da comunidade estão. As jovens reclamam das condições do espaço, com torneiras quebradas e áudio ruim na área destinada somente para as mulheres.

É então que Kamala sugere à amiga se candidatar ao cargo de conselheira na Junta da Mesquita, em uma eleição que acontecerá em breve. Nakia fica pensativa, mas depois de ter novamente um sapato caro roubado dentro das dependências da mesquita, ela decide se candidatar para melhorar a situação do local.







Ms. Marvel: Kamala Khan se aproxima de Kamran





No colégio, Kamala esbarra – sem querer – em um novo aluno que a impressiona logo de cara: ele é Kamran. A jovem fica impactada pela beleza de Kamran e, ao ouvir que Zoe vai dar uma festa na qual Kamran está convidado, Kamala logo se anima a ir também. Ela “intima” os amigos – Bruno e Nakia – a irem com ela ao evento na casa da colega de escola.

Na festa, Kamala fica surpreendida pela imagem do adolescente ao ver Kamran mergulhando sem camisa na piscina – e logo percebe que o garoto causa sentimentos dentro dela. Na sequência, o jovem se apresenta a ela e aos amigos, mas com a chegada da polícia na casa de Zoe, todos precisam sair. Kamran, que possui um belo carro preto, oferece carona à turma de Kamala.

No caminho até a casa de Bruno, Kamala e Kamran mostram boa conexão ao conversarem sobre música e filmes e perceberem que eles têm gostos semelhantes e uma mesma base cultural, por ambos terem origem paquistanesa.

Kamran mostra interesse por Kamala e, ao deixar a turma na casa de Bruno, ele escreve seu número no celular de Kamala. Também diz à garota: “Se você quer uma aula de direção, aqui está meu número. Mande uma mensagem ou me ligue.” Já no dia seguinte, os dois trocam mensagens e marcam um encontro com a desculpa de ele ajudar Kamala a melhorar na direção e passar no próximo teste para se tornar motorista.

Logo depois do treino de direção, no qual Kamala mostra que segue bem “ousada” ao volante, os dois seguem para uma lanchonete onde acabam tendo uma ótima conversa. Percebem que, realmente, têm muito em comum e Kamran conta que já morou em várias partes do mundo, sem nunca deixar de manter suas raízes paquistanesas.

Neste momento, o encontro dos dois é interrompido pelo irmão de Kamala, Aamir. A garota, então, decide mentir por medo e diz que Kamran era um primo que ela reencontrou depois de muito tempo. O jovem segue a história, disfarça seu sotaque britânico e eles conseguem convencer Aamir que ambos possuem um vínculo familiar.







Ms. Marvel: Kamala Khan investiga sobre bracelete e descobre segredos familiares





Em um jantar com a família, Kamala fica bem atenta escutando as histórias que seu pai, Yusuf, conta sobre a família de sua mãe. Em especial quando ele fala sobre sua avó, Sana, e um misterioso desaparecimento. Mas o jantar é interrompido quando os superpoderes de Kamala são ativados, criando um flashback de um passado desconhecido e causando um desmaio na jovem.

A família se assusta com o ocorrido e Kamala vai para o quarto, já recuperada e muito curiosa em saber mais sobre o passado da avó e a relação com o misterioso bracelete.

Ela, então, decide fazer uma videochamada para a avó Sana, a fim de perguntar mais sobre a origem do bracelete. Sana conta que Aisha, a bisavó de Kamala, era a dona da poderosa peça, mas não dá mais detalhes para não irritar Muneeba.

Kamala tenta saber com a mãe mais informações sobre Aisha e ela só conta que que a bisavó “deixou toda a família envergonhada”. Ela pede, ainda, que Kamala não pergunte mais sobre essa parte da história familiar das duas.









Ms. Marvel: Kamala entra em ação, é perseguida e recebe uma ajuda inesperada





Kamala se sente mais segura em relação aos seus superpoderes, mas não imagina ter que usar suas habilidades para salvar alguém diante de toda a comunidade. Isso acontece durante um evento com todos os membros da mesquita, no qual em que Kamala, seus amigos e família participam, um menino fica prestes a cair da alta torre da mesquita depois de se distrair ao tentar tirar uma selfie com seu celular.

Apreensiva com a situação urgente, Kamala resolve colocar seu traje de Capitã Marvel e entra em ação para resgatar o menino. Ela cumpre a missão de forma desajeitada, e é gravada por todos que assistem à cena e torcem pela nova super-heroína. No meio do resgate, ela novamente tem suas habilidades afetadas por lembranças do passado – e vê a imagem de uma mulher que parece estar ligada à origem da sua família.

Confusa com a situação, Kamala foge do local ao mesmo tempo que é perseguida pelo agente Deever, que desde a primeira aparição de Ms. Marvel na VengaCon passa a investigar a nova super-heroína. Quando vários oficiais fecham o cerco e quase capturam Kamala, ela é resgatada por um carro preto: é Kamran que a surpreende e a salva – junto com uma inesperada companhia no banco de trás, que se apresenta à adolescente.





