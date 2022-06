Ms. Marvel: todas as referências no episódio 1 a outros personagens da Disney e Marvel

O 1º episódio de Ms. Marvel apresenta a história de Kamala Khan, mas também mostra várias referências e conexões com outros personagens da Disney e da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A forte presença da Capitã Marvel em Ms. Marvel, disponível no Disney+, é indiscutível. A protagonista Kamala Khan é fã da super-heroína, mas a série também faz muitas alusões a outros personagens da Disney e Marvel. Surpreenda-se com eles!









A referência a Mulan em Ms. Marvel





Quando Kamala encontra o Sr. Wilson, diretor de sua escola, ele a aconselha sobre seu futuro na universidade. E como a vê dispersa, ele propõe uma atividade para que a jovem faça em casa: se olhar no espelho e se perguntar: "Kamala, quem é que eu vejo na minha frente?"

Diante da proposta do diretor, ela pergunta se a ideia vinha de uma música de Mulan e ele confessa que sim. A música em questão é "Reflexão" ("Reflection" em inglês), pertencente à trilha sonora do filme da Disney de 1998 e é interpretada por Christina Aguilera.





A referência a Darth Vader em Ms. Marvel





Enquanto Bruno (Matt Lintz) dá os toques finais no traje para a VingaCon, Kamala reclama sobre o quão rígida sua mãe Muneeba (Zenobia Shroff) é com ela. Sempre de bom humor, seu melhor amigo lhe faz uma pergunta, que inclui uma referência ao famoso vilão de Star Wars.

O jovem pergunta se eles poderiam parar de agir como se a mãe de Kamala fosse o próprio Darth Vader. Kamala responde que a mãe parece odiar tudo o que ela ama, e que tem certeza que a acha uma garota muito estranha.

Já que estamos falando dessa saga, lembre-se que no Disney+ você pode curtir Obi-Wan Kenobi, a nova série original do universo Star Wars, justamente onde a história do icônico Lord Sith é retomada.







As referências a O Incrível Hulk em Ms. Marvel





O Hulk merece uma menção especial, pois há pelo menos duas referências a ele no episódio 1 de Ms. Marvel. A primeira acontece quando Muneeba cria uma fantasia do super-herói para sua filha usar na VingaCon. Ela até faz outra para Yusuf (Mohan Kapur), pai da jovem.

A segunda citação ocorre na própria convenção. Bruno finalmente coloca a fantasia que escolheu para usar no evento: um cientista. Questionado por Kamala sobre em quem seu traje é inspirado, ele diz que se vestiu como Bruce Banner, o alter-ego do Incrível Hulk.



A referência ao Homem de Ferro e à Viúva Negra em Ms. Marvel





Durante a VingaCon aparecem centenas de referências à diversos personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Mas uma das mais marcantes está relacionada à Viúva Negra/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e ao Homem de Ferro/Tony Stark (Robert Downey Jr.)



Kamala e Bruno ficam chocados diante de um pôster onde os dois super-heróis são vistos juntos com a frase: "Obrigado pelo seu sacrifício".







Assista a Ms. Marvel no Disney+





O episódio 1 de Ms Marvel já está disponível no Disney+, e todas as quartas-feiras um novo capítulo dessa história estreia no serviço de streaming.