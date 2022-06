Ms. Marvel: Kamala Khan enfrenta novos inimigos enquanto aprende a usar seus superpoderes

No episódio 2 da série, a protagonista conhece novos inimigos e encontra aliados em Jersey City enquanto tenta entender seus superpoderes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Após descobrir seus superpoderes no 1º episódio de Ms. Marvel, Kamala Khan é mostrada com atitude empoderada logo nas primeiras cenas do episódio 2 da série, já disponível no Disney+. Mas nem tudo será alegria, já que novos e perigosos desafios aguardam a jovem.

Ms. Marvel: Bruno e Kamala buscam entender os novos superpoderes da jovem





Como apenas os dois amigos sabem dos superpoderes que Kamala Khan obteve durante a VengaCon, eles se encontram no quarto da adolescente para analisar as novas habilidades que ela adquiriu.

Depois de uma tentativa fracassada de Kamala em usar super força com seu punho, Kamala diz: “Tenho que desenvolver meus poderes”. Os amigos, então, vão para o parque e começam um árduo treino com Kamala para ela controlar seus dons.

Mais tarde, Bruno, o melhor amigo de Kamala, usa um de seus aparatos tecnológicos para entender como funciona a magia no corpo de Kamala. E, então, ele faz uma afirmação importante: “O poder não vem da pulseira, vem de dentro de você. A pulseira desbloqueou sua parte poderosa.”

Ms. Marvel: Kamala Khan se conecta com Kamran





Depois de pedir desculpas à mãe, Muneeba, por fugir de casa para ir à VengaCon, Kamala implora para que ela a deixe ir à festa de Zoe, colega da escola. Porém, a mãe insiste que a adolescente deve se manter segura, longe de perigos.

Mas a jovem garante que seus melhores amigos, Bruno e Nakia, também estarão na reunião e que ela voltará para casa às 21h. Kamala acaba convencendo Muneeba, que autoriza sua ida à festa.

Depois de uma breve e intensa visita à casa de Zoe (a festa acaba cedo e com a chegada da polícia), Kamala e Kamran mostram boa química durante o caminho até a casa de Bruno, porque os dois compartilham gostos semelhantes em filmes e música.

Quando chegam à casa de Bruno, Kamran escreve seu número de telefone para Kamala e diz: “Se você quer uma aula de direção, aqui está meu número. Mande uma mensagem ou me ligue.” No dia seguinte, os dois conversam e marcam um encontro (com a desculpa do rapaz ajudar Kamala a melhorar nos treinos de direção e passar no próximo teste).

Ms. Marvel: Kamala Khan descobre a origem do bracelete que despertou seus superpoderes





No jantar com toda a família, Kamala ouve atentamente as histórias que seu pai, Yusuf, conta sobre a família de sua mãe, Muneeba. Ela se detém especialmente à história de Sana, avó de Kamala, e um misterioso desaparecimento. Mas o jantar é interrompido quando os superpoderes da jovem são ativados e fazem com que ela tenha um breve flashback do passado – e com isso ela desmaia.

Já recuperada e em seu quarto, Kamala decide fazer uma videochamada para a avó materna e perguntar a ela sobre a origem da pulseira. A avó Sana, então, conta que sua bisavó, Aisha, era a dona da pulseira, mas não dá mais detalhes para não despertar a raiva de Muneeba.

Ms. Marvel: Kamala Khan entra em ação e é perseguida por agentes que a investigam





Durante um evento da comunidade muçulmana, com a presença de todos os membros da mesquita em que Kamala e sua família participam, um menino está prestes a cair de uma torre alta depois de se distrair ao tentar tirar uma selfie com seu celular.

Neste momento tenso, Kamala coloca seu traje de Capitã Marvel e entra em ação para resgatar a criança. Uma missão que ela cumpre, mas ainda de forma desajeitada porque novamente seus superpoderes são afetados por lembranças do passado (desta vez, com a imagem de uma mulher que parece estar ligada à sua história familiar).

