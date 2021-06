A Marvel Studios apresenta o primeiro trailer e o pôster de Eternos

O terceiro filme da Fase 4 do MCU chegará em novembro de 2021





A Marvel Studios revelou o primeiro trailer de Eternos, o terceiro filme da nova fase que começará com a Viúva Negra seguida por Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O filme dirigido por Chloé Zhao, diretora vencedora do Oscar® por seu trabalho em Nomadland, nos apresenta uma raça imortal de heróis de elite que viveram secretamente na Terra por anos para proteger e moldar civilizações. Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força a sair das sombras para se reunir e enfrentar o inimigo mais antigo do homem: os Deviants.

O filme conta com um grande elenco, com Richard Madden como o todo-poderoso Ikaris; Gemma Chan como Sersi, a amante da humanidade; Kumail Nanjiani como Kingo, que tem poderes cósmicos; Lauren Ridloff como a superrapida Makkari; Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos; Salma Hayek como a líder sábia e espiritual Ajak; Lia McHugh como a eternamente jovem, mas de alma velha, Sprite; Don Lee como o poderoso Gilgamesh; Barry Keoghan como o eremita Druig; e Angelina Jolie como a feroz guerreira Thena. Kit Harrington interpretará Dane Whitman.



Como se não bastasse, a Marvel Studios também apresentou o primeiro pôster oficial do filme, no qual podemos ver os formidáveis heróis que compõem o grupo.



Eternos é uma produção de Kevin Feige e chegará em novembro de 2021. Se você mal pode esperar e deseja se preparar para a estreia, pode assinar o Disney+ para curtir séries exclusivas que acontecem no mesmo universo, como WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki, que terá sua estreia no próximo dia 9 de junho.