Marvel One Shots: do que se trata e como assistir em ordem no Disney+

Cinco curtas-metragens complementam a linha do tempo das histórias que compõem o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).



No Universo Cinematográfico Marvel (UCM), os curtas-metragens que complementam os principais filmes e séries são conhecidos como Marvel One Shots. Eles também dão um maior significado à linha do tempo desse extraordinário mundo de super-heróis.

É por isso que o Marvel One Shots é composto por cinco curtas-metragens, todos disponíveis no Disney+, que cumprem a função de conectar, esclarecer ou mesmo ampliar o que é contado nas produções cinematográficas e séries da franquia.

A seguir, descubra quais são os cinco títulos da Marvel que você talvez não conheça, mas agora já pode dar play no Disney+:









Marvel: Agente Carter





Estrelado pela agente Peggy Carter (Hayley Atwell), este curta se passa um ano após os eventos mostrados em Capitão América: O Primeiro Vingador. É dirigido por Louis D'Esposito e o elenco inclui Atwell, Bradley Whitford e Dominic Cooper.

Carter tenta decifrar códigos para John Flynn, em Nova York, mas recebe uma ligação sobre um misterioso vilão chamado Zodíaco. Então, ela decide atacar por conta própria.







Marvel: Aconteceu uma coisa engraçada a caminho do martelo de Thor





Este curta-metragem apresenta o Agente Coulson (Clark Gregg) durante sua jornada em busca do martelo de Thor, no Novo México. No caminho, ele terá que lidar com dois ladrões que estão querendo assaltar um posto de gasolina onde ele parou para fazer algumas compras.

Esta pequena história se passa paralelamente a O Incrível Hulk e entre os eventos de Homem de Ferro 2 e Thor. Dirigido por Leythum, o elenco do curta conta também com Jessica Manuel e Jeff Prewett.







Marvel: O Consultor



Baseado nos eventos de Homem de Ferro 2 e O Incrível Hulk, este curta é estrelado pelos agentes Phil Coulson (Clark Gregg) e Jasper Sitwell (Maximiliano Hernández).

A S.H.I.E.L.D quer trazer Emil Blonsky/Abominável (interpretado por Tim Roth) para sua equipe, mas ele está sob custódia do General Ross/Thunderbolt (William Hurt). Então, o grupo acaba recorrendo a Tony Stark, O Consultor, para esta missão. Também dirigida por Leythum, a produção conta com Gregg, Hernández e Deborah Knox em seu elenco.







Marvel: Item 47





Os agentes da S.H.I.E.L.D. Jasper Sitwell (Maximiliano Hernández) e Blake (Titus Welliver) recebem a tarefa de recuperar uma arma Chitauri (o item 47), que foi perdida após a Batalha de Nova York (ocorrida durante o filme Os Vingadores).

Mas a missão se complica quando eles descobrem que Claire e Bennie, um jovem casal interpretado por Lizzy Caplan e Jesse Bradford, usam a tal arma para roubar bancos. O curta é dirigido por Louis D'Esposito.







Marvel: Todos Saúdam o Rei





Situado nos fatos seguintes a Homem de Ferro 3, este curta nos apresenta Jackson Norris (Scoot McNairy), que vai para a Prisão Seagate para entrevistar Trevor Slattery/Mandarin (Ben Kingsley).

Perto do final da entrevista, Norris revela que ele é um membro da organização terrorista Dez Anéis e tenta assassinar Slattery por roubar o nome do verdadeiro Mandarim. A direção da produção é de Drew Pearce.