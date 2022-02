Luca e Encanto são candidatos à melhor animação no BAFTA

As mais novas animações da Disney concorrem na maior premiação do cinema britânico. Cruella e o documentário Becoming Cousteau, da National Geographic, também foram indicados.







A Academia Britânica de Cinema e Televisão anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), os indicados ao 75° BAFTA, principal premiação de cinema do Reino Unido. Entre os indicados, Luca e Encanto concorrem a Melhor Animação. Além deles, mais duas produções da Disney figuram entre os indicados: o longa-metragem Cruella e o documentário Becoming Cousteau, da National Geographic.

Melhor longa animado



Das 24 categorias do BAFTA, as animações mais recentes da Disney, Luca e Encanto, têm a chance de ganhar como melhor filme animado da edição. As produções, que foram muito bem avaliadas por críticos de cinema, também são um sucesso entre a audiência.

No Rotten Tomatoes, site americano que agrega críticas de cinema, as animações superam os 90% de aprovação, o que significa que a maior parte da crítica especializada gostou dos longas.

Além da indicação ao prêmio britânico, Encanto também tem chances de ser nomeado aos prêmios de Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original e Melhor Animação no Oscar 2022. As músicas do filme foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ser o criador de Hamilton, musical de sucesso da Broadway que está disponível no Disney+.Lin-Manuel também colaborou com as canções em Moana.

As indicações ao Oscar serão divulgadas em 8 de fevereiro. O filme também ganhou o prêmio de Melhor Animação no Globo de Ouro 2022.

Silêncio, Bruno



Seja por uma coincidência ou não, os dois candidatos a Melhor Animação têm uma relação um tanto conturbada com um personagem chamado Bruno. Em Luca, Bruno é o nome que Alberto dá a sua “voz interior”, ou sua consciência, o que gerou uma das falas mais famosas do filme: Silêncio, Bruno!

Já em Encanto, Bruno é um dos tios da protagonista Mirabel e que é como um pária da família Madrigal. A música dedicada ao personagem, We Don't Talk About Bruno, é uma das mais famosas da trilha sonora, chegando ao topo da lista Billboard Hot 100.

Cruella no BAFTA



Além das animações, outras duas produções Disney concorrem ao “Oscar britânico”. Cruella, filme que conta a história da vilã de 101 Dálmatas, foi indicado aos prêmios de Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Caracterização.

Entre os indicados a Melhor Documentário, está Becoming Cousteau, de National Geographic. O longa retrata a vida do explorador, cineasta, oceanógrafo, inventor e autor Jacques-Yves Cousteau, mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa a bordo do barco Calypso.