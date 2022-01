Encanto e Disney tiveram sua noite de ouro no Golden Globes®

O filme, que teve três indicações, ganhou o prêmio de Melhor Filme de Animação



A Disney teve participação marcante na noite do Globo de Ouro® realizada na esse domingo, 9 de janeiro. Encanto, o filme inspirado na cultura da Colômbia, ganhou o prêmio de Melhor Filme de Animação.

Na mesma categoria competia o filme da Walt Disney Animation com Flee, Luca (também da Disney e Pixar), My Sunny Maad e Raya e o Último Dragão.



O longa-metragem participou da entrega com outras duas indicações: Melhor Canção Original (para a música Dos Oruguitas) e Melhor Trilha Sonora com Germaine Franco.

Encanto, o filme que te convida a conhecer a magia da Colômbia

Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. O filme original apresenta Stephanie Beatriz como a voz inglesa de Mirabel, uma garota de 15 anos que está lutando para encontrar seu lugar em sua família.



Além de tudo, os assinantes do Combo+também podem curtir mais duas séries premiadas noGlobo de Ouro no Star+, que já estão disponíveis no serviço de streaming por assinatura. Michael Keaton ganhou como melhor ator em Minissérie ou Filme por seu trabalho em Dopesick, enquanto MJ Rodríguez ganhou o prêmio de melhor atriz em série dramática por seu trabalho em Pose.