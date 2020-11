Lançamento do Disney+: Hoje começa uma nova era de entretenimento

Destino exclusivo e permanente de todo o conteúdo disponível de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic

Disney+ está disponível a partir de hoje na América Latina e no Caribe, inaugurando uma nova era de entretenimento para todos os membros da família. O lançamento do serviço de streaming por assinatura da The Walt Disney Company marca um novo capítulo em sua expansão global e traz aos assinantes latino-americanos acesso exclusivo e permanente a uma oferta sólida de conteúdo com histórias inovadoras, criativas e da mais alta qualidade.

“O lançamento do Disney+ na América Latina é um marco na história da Companhia na região e marca o início de um período inédito de inovação e criatividade. Estamos muito orgulhosos de compartilhar com o nosso público esta nova experiência que eles esperavam com entusiasmo”, comenta Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America. E acrescenta: “A partir de hoje, Disney+ oferece acesso exclusivo ao incrível catálogo de conteúdo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, é a primeira e única opção de acesso streaming com presença exclusiva de todos os conteúdos cinematográficos disponíveis das nossas marcas, e é o único destino digital que possui todo o conteúdo produzido em formato de home video (séries, filmes para TV, documentários, shows, eventos e programas especiais). O serviço também inclui um robusto catálogo de séries e filmes originais Disney+, um selo de produção própria, com uma variedade de títulos que podem ser vistos apenas em nossa plataforma, bem como conteúdo original produzido localmente em vários países da região para as mais de diversas audiências".

A Dama e o Vagabundo

Disney + é o destino exclusivo na América Latina para todo o conteúdo disponível de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, incluindo títulos originais lançados globalmente e uma sólida coleção de produções locais que reforçam o compromisso da The Walt Disney Company com o criação de conteúdo e participação de talentos latino-americanos. A partir de hoje, só haverá estreias e presença permanente de conteúdos disponíveis Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic no Disney+, com exceção de títulos selecionados que também poderão ser vistos nos canais Disney e nos cinemas.



O catálogo do Disney+ conta com mais de 40 séries, filmes, curtas e documentários originais da plataforma, incluindo The Mandalorian - a primeira série live-action de STAR WARS a ganhar 7 prêmios Emmy® - e o filme A DAMA E O VAGABUNDO da The Walt Disney Studios que traz a versão do clássico de animação de 1955 em live-action. Produções da Marvel como WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal também serão adicionadas em breve. As Produções Originais do Disney+ América Latina, por sua vez, abrangem histórias de ficção, talk shows, documentários, shows ao vivo e muito mais, com conteúdo localmente relevante e talentos da região. Atualmente, mais de 70 conteúdos originais da América Latina estão em diferentes estágios de produção, o que reforça o compromisso da Companhia em produzir conteúdo local, desenvolvido pela e paprotagonizados por renomados talentos de toda a região. Além disso, a plataforma oferece produções adquiridas que estreiam de forma exclusiva no Disney+.



The Mandalorian

Disney+ também é o destino para acessar mais de 500 filmes recentes e clássicos da Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Animation Studios e muito mais; a saga completa de STAR WARS; e mais de 7.000 episódios de séries icônicas da Disney, Marvel e National Geographic, incluindo suas produções locais.



Disney+ oferece uma experiência e um acesso inigualável aos seus assinantes, a qualquer hora e em qualquer lugar. A plataforma, que possui imagem de alta qualidade e não contém pausas publicitárias, permite a cada assinatura streaming simultâneo em quatro dispositivos, downloads ilimitados em dez dispositivos e a configuração de sete perfis diferentes. Ao mesmo tempo, possui recomendações personalizadas e a possibilidade de criar perfis para crianças, com fácil navegação e conteúdos adequados para cada idade. O serviço está disponível para televisão e dispositivos móveis, incluindo consoles de videogames, reprodutores de streaming e Smart TVs.

A assinatura do Disney+ pode ser feita diretamente em www.disneyplus.com.

Nos países a seguir, e por tempo limitado, está disponível um teste gratuito de sete dias. Nesses casos, os valores de lançamento da assinatura direta são:

Brasil: BRL$ 27,90/mês ou BRL$ 279,90/ano.

Argentina: ARS$ 385,00/mês ou ARS$ 3.850,00/ano.

Chile: CLP$ 6.500,00/mês ou CLP$ 64.900,00/ano.

Colômbia: COP$ 23.900,00/mês ou COP$ 239.900/ano.

Peru: PEN$ 25,90/mês ou PEN$ 259,90/ano.

México: MXN$ 159,00/mês ou MXN$ 1.599,00/ano.

Costa Rica, Equador e Panamá: USD$ 5,99/mês ou USD$ 59,99/ano.

Uruguai: USD$ 7,49/mês ou USD$ 74,99/ano.

Nos demais países da região, a assinatura direta do serviço tem um custo de US$ 5,99 por mês ou US$ 59,99 por ano, embora o preço final possa ser afetado por cobranças de terceiros em alguns territórios; e tanto o preço quanto a moeda podem variar nas plataformas de terceiros na região.

WandaVision

A chegada do Disney + na América Latina foi comemorada ontem à noite com uma projeção mapeada realizada em Buenos Aires, no emblemático Teatro Colón, e no WTC World Trade Center, na Cidade do México. O show de luzes e imagens antecipou a chegada da plataforma com grande entusiasmo, reunindo cenas dos clássicos mais amados da Disney e imagens vibrantes e inesquecíveis dos filmes de Pixar, Marvel e Star Wars. Nos últimos dias, os sinais da The Walt Disney Company juntaram-se às suas transmissões pela América Latina para compartilhar com o público o Disney+ apresenta: MUITAS HISTÓRIAS, UM MESMO LUGAR, uma produção para descobrir tudo o que o Disney+ oferece. Este especial também foi transmitido em novembro pela televisão aberta na Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Chile e Equador. Para reviver, clique aqui.



SOBRE O DISNEY+

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.