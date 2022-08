Jennifer Walters deve tomar decisão importante no 2° episódio de Mulher-Hulk

A nova super-heroína da Marvel Studios enfrenta mais obstáculos após seu confronto com a vilã Titânia no tribunal. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O 2º episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, produção da Marvel Studios, já está no Disney+, mostrando como a vida de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) mudou radicalmente após seu confronto com a vilã Titania (Jameela Jamil).

De advogada em ascensão, ela agora vê seu rosto em todos os telejornais. Todos celebram Jen e a Mulher-Hulk – menos seu chefe. O que mais pode acontecer na vida desta nova super-heroína?

O que aconteceu com Jen após o confronto com Titania?

O rosto verde da Mulher-Hulk está em toda a mídia após o evento no tribunal. A advogada é considerada a nova super-heroína da cidade e sua popularidade está em alta.

Mas tem uma pessoa que não está nada feliz com este acontecimento: o chefe de Jennifer Walters.

Apesar de Jen ganhar o caso com seu ótimo trabalho, a decisão foi anulada devido à sua ação como Mulher-Hulk. Considerada um problema para o Ministério Público, ela é demitida.

O problema, porém, é que nenhum escritório de advocacia quer empregá-la pelo mesmo motivo: o fato dela ser uma super-heroína influenciar nos resultados dos julgamentos.

Além de lidar com a rejeição profissional por causa de sua condição de super-heroína, os comentários da família de Walters sobre a situação fazem com que ela se sinta ainda mais para baixo. Mas Jen encontra apoio no pai, que lembra a ela que Jen não é o primeiro parente a se transformar em Hulk.

O vilão Abominação aparece na vida da Mulher-Hulk

A advogada está bem mal com sua situação quando recebe a visita do Sr. Holloway (Steve Coulter), sócio do escritório de advocacia que perdeu para ela no julgamento em que Titania apareceu.

Holloway oferece à prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) um emprego, e ela aceita imediatamente porque quer voltar a atuar como advogada.

No entanto, Jen descobre que a empresa a contratou para a nova divisão de Direito Sobre-humano. E isso exige que ela se apresente no escritório e apareça no tribunal como Mulher-Hulk.

Para complicar ainda mais sua vida – se é que isso é possível –, o primeiro caso no qual trabalha se mostra bastante delicado. Trata-se de Emil Blonsky (Tim Roth), conhecido como Abominação, o vilão que tentou matar Bruce anteriormente.

Jen visita Blonsky na prisão, e o vilão confessa que tentou aniquilar Hulk por ordem do governo. Emil revela, ainda, que vê Abominação como o “mocinho” da história.

A advogada Hulk enfrenta um novo desafio



Antes de decidir sobre aceitar Blonsky como cliente ou não, Jen Walters liga para seu primo, Bruce Banner. Os dois se entendem, e ela decide seguir em frente.

A super-heroína aceita o desafio de representar o Abominação, mas há apenas um problema: parece que seu cliente escapou da prisão e se envolveu em lutas clandestinas!

No fim do segundo episódio, vimos – já as cenas pós-créditos – que a família Walters aproveita a força de Mulher-Hulk para fazer alguns trabalhos domésticos.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!