Veja em breve, no Disney+, a nova temporada da série que traz muita música e diversão. Saiba mais sobre o enredo, elenco e a data de estreia.

Os fãs de High School Musical já podem se preparar para uma nova aventura musical, que chega em breve ao Disney+. A 3ª temporada de High School Musical: A Série O Musical estreia no serviço de streaming para seus assinantes trazendo novas emoções entre os alunos do ensino médio.

A série, premiada com o GLAAD Media® e o Kids Choice®, foi criada e produzida por Tim Federle (também realizador de Apresentando, Nate), terá nesta temporada novidades no elenco com a participação especial do vencedor do Tony Award® Jesse Tyler Ferguson (de Modern Family) e a dançarina JoJo Siwa.







High School Musical: A Série O Musical: conheça o enredo





A 3ª temporada do High School Musical: A Série O Musical é ambientada no Camp Shallow Lake, um acampamento na Califórnia, onde os Wildcats e seus colegas se preparam para um verão inesquecível repleto de romance e noites de cantoria ao ar livre.







High School Musical: A Série O Musical: conheça o elenco





Jesse Tyler Ferguson interpretará o personagem de Marvin, um velho amigo da família de Nini, interpretada por Olivia Rodrigo – que retorna à série. Já JoJo Siwa fará o papel de Madison, uma antiga campista no acampamento Shallow Lake.

O elenco da terceira temporada conta com Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) e Adrian Lyles (Jet). Além de atores convidados, como Corbin Bleu (como ele próprio), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Miss Jenn), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy), Ben Stillwell (Channing), Olivia Rose Keegan (Lily), Larry Saperstein (Big Red), Joe Serafini (Seb) e, claro, Olivia Rodrigo (Nini).









High School Musical: A Série O Musical: quando estreia a 3ª temporada





A 3ª temporada de High School Musical: A Série O Musical chega com exclusividade ao Disney+ já no próximo dia 27 de julho. Não perca!