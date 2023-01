Gina Yei: quem é quem na nova série do Disney+

A nova produção do Disney+ tem um elenco talentoso para contar a história de uma adolescente apaixonada pelo animado ritmo reggaeton.

Música, praias porto-riquenhas e uma história adolescente. Esses são os elementos centrais de @Gina Yei#ComTodoCoraçãoEMais, a nova série original latino-americana que chegou ao Disney+ no dia 11 de janeiro, com todos os episódios disponíveis.

A série inédita acompanha Gina (Didi Romero), uma adolescente muito criativa que ganhou uma bolsa para frequentar um prestigiado instituto especializado no ritmo reggaeton. Com a conquista, ela busca realizar seu sonho de escrever canções para os artistas mais reconhecidos do gênero.

Produzida pela Somos Productions e Piñolywood Studios, @Gina Yei:#ComTodoCoraçãoEMais é estrelada por um elenco jovem, que promete conquistar o público. Conheça cada um deles:





Quem é quem em Gina Yei: #ComTodoCoraçãoEMais





- Didi Romero é Gina “Yei”.

- Gabriel Tarantini é Manu.

- Felipe Albors é Jayden.

- Ana Gabriela Wolfermann é Ruby Rubí.

- Angely Serrano é Lucía.

- Adriana Fontanez é Vero.

- Juliana Rivera é Isa.

- Kristal Xamairy é Cami.

- Gabriela Santaliz é Miky.

- Mía Blakeman é Amy.







- Gerald Manso é El Ángel.

- Gustavo Rosas é DJ Noah.

- Jacnier Ríos é Luis Diego.

- Abdiel Morales é Fabián.

- Brian Den é Adrián.

- José Cancel é Jairo.

- José Brocco é Mr. One.

- Alfonsina Molinari é Rocío.

- Isel Rodríguez é Valentina.

- Ely Cay é Salvador.

- Wanda Sais é Laura.

- Oswaldo Friger é o Professor Hansel.

- Krystel Ogando é a Professora Cassandra.

- Ashley Rivers é a Professora Aurora.









Gina Yei: acompanhe os personagens no Disney+

O público já pode seguir as histórias cheias de música e diversão de cada um desses personagens de Gina Yei: #ComTodoCoraçãoEMais, série original que está disponível no Disney+.