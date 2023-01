Gina Yei: quantos episódios tem a primeira temporada

A nova série musical estreia no Disney+ dia 11 de janeiro. Saiba mais detalhes!

A primeira temporada de Gina Yei chega no Disney+ dia 11 de janeiro. A série musical gravada no Caribe porto-riquenho terá todos os seus capítulos disponíveis no serviço de streaming.

A história acompanha Gina, uma adolescente muito criativa que ganhou uma bolsa para entrar em um prestigioso instituto especializado em reggaeton, onde deseja realizar seu sonho de escrever canções para os artistas mais reconhecidos do gênero.

No entanto, ao chegar, ela vai descobrir que tudo é mais complexo do que imaginava. Gina encontra grandes rivalidades entre aqueles que concebem o reggaeton em sua forma mais tradicional – e aqueles que se atrevem a misturá-lo com ritmos novos e experimentais.

A protagonista da série também conhecerá Manu, um jovem muito especial com quem dividirá sua paixão pela música e viverá seu primeiro grande romance.





Quantos episódios tem a primeira temporada de Gina Yei





A primeira temporada de Gina Yei tem 12 capítulos de 35 minutos de duração cada. Todos estarão disponíveis a partir de 11 de janeiro no Disney+.

A série é protagonizada por Didi Romero (Gina Yei), Gabriel Tarantini (Manu), Felipe Albors (Jayden) e Ana Gabriela Wolfermann (Ruby Rubí).

O elenco também é formado por Angely Serrano (Lucía), Adriana Fontanez (Vero), Juliana Rivera (Isa), Kristal Xamairy (Cami), Gabriela Santaliz (Miky), Mía Blakeman (Amy), Gustavo Rosas (Dj Noah), Jacnier Ríos (Luis Diego), Abdiel Morales (Fabián), Brian Den (Adrián), José Cancel (Jairo), José Brocco (Mr. One), Alfonsina Molinari (Rocío), Isel Rodríguez (Valentina), Ely Cay (Salvador), Wanda Sais (Laura), Oswaldo Friger (Professor Hansel), Krystel Ogando (Professora Cassandra) e Ashley Rivers (Professora Aurora). Não perca!