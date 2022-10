Episódio final de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis apresenta KEVIN da Marvel Studios

A advogada e poderosa Hulk não está satisfeita com a forma como o final da série da Marvel Studios se desenrola - e ela vai falar com KEVIN. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Jennifer Walters (Tatiana Maslany) não está satisfeita com os rumos do episódio final de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – disponível no Disney+.

Principalmente quando o vilão Todd (Jon Bass) se torna um Hulk, Titania (Jameela Jamil) começa a destruir tudo; Abominável (Tim Roth) defende Walters e até o Incrível Hulk aparece para se juntar à luta.

E o que Jen faz nessa situação? Ela esmaga a quarta parede e vai até a sala de produção da Marvel Studios para falar sobre a trama.







Quem é KEVIN em Mulher-Hulk?



É assim que Jennifer Walters encontra o Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus, mais conhecido como KEVIN. Ela só não esperava que fosse uma máquina!

A personagem descobre que é ele quem “usa o algoritmo de entretenimento mais avançado do mundo para produzir as histórias”, segundo a página oficial da Marvel.com.

Em seguida, a Mulher-Hulk passa a dar uma série de sugestões para terminar a história sobre o futuro dos vilões e até pergunta quando os X-Men vão aparecer.

KEVIN cede às alegações de Jen e dá a ela espaço para criar o final que ela queria para a produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







Mulher-Hulk: um final completamente diferente

Foi Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, que ajudou a roteirista Jessica Gao a perceber que, talvez, a Mulher-Hulk não precisasse da grande batalha final com o vilão.

Para a Marvel.com, Gao contou que Feige “realmente abriu minha mente para a ideia de que não há problema em não fazer [a grande batalha]. Eu tentava fazer o que achava que era a expectativa da Marvel sobre o a série”, falou Gao.

E ele a questionou: “'Por quê? Ninguém está dizendo para você fazer isso’".

Gao continuou: "Nós deveríamos fazer algo completamente diferente, porque este show é tão diferente de tudo que a Marvel já fez. Foi obter essa permissão dele que realmente me fez pensar, 'Oh. Isso mudou tudo.'"







Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao fim. No entanto, ainda há diversas produções do Incrível Hulk e Vingadores disponíveis no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!