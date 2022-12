Em quais países será transmitido TINI Tour 2022: A Despedida do Ano

O show da artista argentina poderá ser visto ao vivo via streaming no Disney+. Conheça todos os detalhes!

Na próxima sexta-feira, 23 de dezembro, a cantora e atriz argentina Tini Stoessel celebrará o encerramento de seu ano de 2022 com um show incrível que acontecerá no Campo Argentino de Polo, em Buenos Aires, Argentina.

O show TINI Tour 2022: A Despedida do Ano será transmitida simultaneamente no Disney+ e Star+, e promete ser um espetáculo inesquecível, em que a artista irá repassar seus maiores sucessos.

Os assinantes dos serviços de streaming terão acesso exclusivo a essa noite memorável.





TINI Tour 2022: A Despedida do Ano: em quais países o show poderá ser visto

O show será transmitido ao vivo para toda a América Latina e Brasil nos dois serviços de streaming. A apresentação também poderá ser vista em países como Estados Unidos, Espanha, Portugal e Andorra pelo Disney+.





Que horas começa a transmissão de TINI Tour 2022: A Despedida do Ano

O espetáculo terá um palco único e a presença de convidados especiais que acompanharão a artista de sucesso. O evento será transmitido a partir das 18h no México, 19h na Colômbia e 21h na Argentina, no Chile e no Brasil (horário de Brasília).





Onde ver online TINI Tour 2022: A Despedida do Ano

O show de Tini Stoessel poderá ser visto online no Disney+ e Star+. Não perca!