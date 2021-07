Disney+ tem promoção para novas assinaturas no mês das férias escolares

Clientes que fizerem suas assinaturas entre 1 e 7 de julho pagarão apenas R$1,90 no primeiro mês

As férias de julho serão repletas de diversão com filmes e séries do Disney+. De 1º a 7 de julho, os novos fãs que assinarem Disney+ neste link pagarão apenas R$ 1,90 no primeiro mês (a partir do segundo mês, se ficarem com a assinatura, passam a pagar R$ 27,90 mensais). Ao assinar o Disney+, os novos assinantes terão acesso aos conteúdos disponibilizados na plataforma e terão uma ótima opção de entretenimento para que toda a família se divirta durante o período de férias escolares.



O mês de julho será repleto de grandes lançamentos, dentre eles:

- Os dois últimos episódios (dias 7 e 14 de julho) de Loki, nova série da Marvel Studios em que Tom Hiddleston repete seu papel como do querido vilão Loki e que se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato;



- Monstros no Trabalho (estreia em 7 de julho), nova série que segue a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou em primeiro lugar na Monster University e sempre sonhou em ser assustador;





- Cruella (a partir de 16 de julho para todos os assinantes), novo filme de live-action que apresenta a história da lendária e mais icônica - e notoriamente fashion - vilã da Disney, Cruella de Vil;





- dois lançamentos do Premier Access (com valor de R$69,90 cada): Viúva Negra (estreia dia 9 de julho), primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico da Marvel, em que Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado; e Jungle Cruise (estreia dia 30 de julho).







- Turner e Hooch (estreia em 21 de julho), um detetive compulsivamente arrumadinho, descobre que seu mundo virou uma bagunça quando é forçado a se aliar a um cachorro babão chamado Hooch.



Além das estreias, os novos assinantes poderão se divertir e se emocionar com lançamentos recentes como Luca e Soul, da Disney e Pixar; as séries impressionantes e muito bem avaliadas da Marvel Studios como WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, a animação Raya e o Último Dragão, do Disney Animation Studios, os sucessos recentes de Star Wars, como The Mandalorian e Star Wars: The Bad Batch; e a versão em live-action da Disney de Mulan.

A plataforma oferece aos telespectadores de todas as idades um mix incomparável, integrando novos programas e filmes ao acervo dos criadores da The Walt Disney Company; visionários que representam a vanguarda da criatividade na Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. O Disney + é a única plataforma de streaming em que todos os filmes dessas marcas estão disponíveis, com destaque para os filmes de Frozen, as versões live-action de A Bela e a Fera, Cinderela, Mogli – O Menino Lobo, todos os filmes produzidos pela Marvel Studios e distribuídos pela Walt Disney Studios que fazem parte do MCU de Homem de Ferro a Vingadores: Ultimato, a saga completa de Star Wars, desde a estreia em 1977 até o ápice em 2019, além de títulos lançados no cinema que ampliam esse universo como Rogue One: Uma História Star Wars e Han Solo: Uma História Star Wars. Além disso, a plataforma inclui a coleção completa dos filmes inovadores favoritos dos fãs da Pixar Animation Studios, como Toy Story, Divertida Mente, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, assim como todos os curtas inesquecíveis da Pixar, entre eles Bao e Os Heróis de Sanjay, vencedores do Oscar®. As aventuras incríveis da National Geographic também estão no Disney+ incluindo: a série documental One Strange Rock (apresentada por Will Smith); a série documental Origens: A Evolução Humana, que conta com o famoso anfitrião Jason Silva; Free Solo, o documentário vencedor do Oscar® na categoria "Melhor Documentário".

A promoção é restrita a uma assinatura por pessoa. Mais informações em http://help.disneyplus.com.

Sobre o Disney+

Disney+ é o lar de streaming dedicado aos filmes e programas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e muito mais. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution da Disney, Disney+ está disponível na maioria dos dispositivos conectados à Internet e oferece programação sem comerciais com uma variedade de longas-metragens originais, documentários, live-actions e séries animadas, e conteúdo de curta duração. Junto com o acesso sem precedentes à incrível biblioteca de entretenimento de cinema e televisão da Disney, o serviço também é o lar de streaming exclusivo para os mais recentes lançamentos da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para assinar e/ou saber mais sobre o serviço.