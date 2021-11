Em comemoração ao Disney+ Day, clientes que fizerem suas assinaturas até o dia 14 de novembro pagarão apenas R$ 1,90 no primeiro mês

Para comemorar os dois primeiros anos de serviço desde seu lançamento global e o primeiro ano desde sua chegada à América Latina, o Disney+ promove o Disney+ Day no dia 12 de novembro com promoções, anúncios e conteúdos inéditos. Entre eles, a plataforma convida o público a se juntar à sua comunidade global com uma oferta especial por tempo limitado.

De agora até domingo, 14 de novembro, novos assinantes poderão obter um mês de Disney+ por R$ 1,90 (depois R$ 27,90 por mês) registrando-se em www.DisneyPlus.com/DisneyPlusDay e participando de todas as celebrações do Disney+ Day.

"Desde seu lançamento, há dois anos, o Disney+ conquistou os corações e a imaginação do público em todo o mundo com seu conteúdo original e uma robusta biblioteca de filmes e séries amados", disse Kareem Daniel, presidente da Disney Media and Entertainment Distribution. "Com o Disney+ Day, estamos criando uma experiência incomparável para nossos assinantes que somente a The Walt Disney Company pode fazer”.



No dia 12 de novembro, os fãs do streaming serão contemplados com lançamentos e especiais durante o dia dentro da plataforma. Alguns dos lançamentos serão: Shang-Chi e A Lenda Dos Dez Anéis; Jungle Cruise; e outros destaques, como Esqueceram De Mim No Lar, Doce Lar; Olaf Apresenta; Oi Alberto; O Mundo Segundo Jeff Goldblum; Entre Laços; Encantada; Lendas da Marvel Studios: Gavião Arqueiro, entre outros. Também estrearão Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett e Marvel Studios '2021 Disney+ Day Special.