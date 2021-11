O que ver durante o mês de novembro no Disney+

Veja todas as estreias e destaques

Este mês o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. O serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, entrando em modo de aquecimento para o Natal. Conte os dias para ceia junto com o Gavião Arqueiro em sua nova série ou relembre as confusões que podem acontecer quando uma criança é deixada por sua própria conta em casa no remake de Esqueceram de Mim.

Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar

Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar – 12/11

Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar é uma nova versão do clássico dos anos 1990 Esqueceram de Mim que chega ao Disney+ em 12 de novembro. O novo filme, inspirado no roteiro original de John Hughes, acompanha um novo personagem: o travesso Max Mercer, de dez anos (interpretado por Archie Yates).

Max é acidentalmente deixado em casa sozinho para as férias de Natal, quando sua família vai para Tóquio e precisa pegar voos separados devido a um erro na reserva do voo.

No início, é claro, Max se diverte em fazer o que quiser já que está sozinho em casa, mas logo ele percebe que um casal de ladrões anda de olho em uma relíquia de valor inestimável guardada por sua família. Assim, Max terá de usar de suas habilidades especiais para defender a si mesmo e sua casa.





Olaf Apresenta

Olaf Apresenta – 12/11

O boneco de neve favorito de todos chega com uma série nova de curta metragens no dia 12 de novembro. Fábio Porchat repete seu papel como dublador de Olaf enquanto ele se torna produtor, diretor, ator e o que mais for necessário para recontar cinco filmes clássicos da Disney.

Em Olaf Apresenta, veremos o talentoso boneco de neve assumir o papel de leão, sereia e até mesmo gênio enquanto recria os filmes Enrolados, Moana, O Rei Leão, A Pequena Sereia e Aladdin.





Entre Laços

Entre Laços – 12/11

A nova série original latino-americana do Disney+ irá contar a história de Allegra (Carolina Domenech), garota de 16 anos apaixonada por musicais e comédias românticas e que sonha em ser uma grande atriz e fazer parte da companhia Eleven O’clock.

Ela admira sua avó Cocó (Elena Roger), uma lenda no mundo da comédia musical, e tem uma relação complicada com sua mãe Caterina (María Clara Alonso).

No entanto, as coisas mudam quando Allegra encontra uma pulseira misteriosa escondida em sua casa, que a leva a 1994, uma época em que Caterina tinha sua idade e dava seus primeiros passos na Eleven O’clock ao mesmo tempo em que vivia sob a sombra de Cocó, que estava no auge de sua carreira.





Gavião Arqueiro

Gavião Arqueiro – 24/11



Depois daquela cena pós-créditos do filme da Viúva Negra, muitos fãs da Marvel quase não conseguiram aguentar de ansiedade para a chegada da série do Gavião Arqueiro. Mas a espera está prestes a terminar, já que dia 24 de novembro saberemos tudo sobre um dos mais inteligentes personagens do MCU.

A trama, que ocorre após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato, acompanha Clint Barton (interpretado por Jeremy Renner), dessa vez sob a identidade de Ronin, ensinando a novata Kate Bishop (Hailee Steinfeld) a ser uma heroína sem superpoderes, assim como ele e assumir o manto de Gaviã Arqueira.

A relação entre os dois promete ser explosiva, já que o taciturno Barton terá que aprender a lidar com a teimosa Bishop, uma grande fã do Arqueiro em seus tempos de glória. Além disso, Barton terá que revisitar algumas pontas soltas de seu passado, tudo isso enquanto tenta chegar a tempo para a ceia de Natal com a família.