Dia dos Namorados: 5 histórias de amor no Disney+

No mês do amor, é sempre bom rever e relembrar clássicas histórias românticas que fazem qualquer um suspirar.

E no clima do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, vale a pena curtir uma seleção de títulos disponíveis no Disney+ em que princesas, príncipes e outros icônicos personagens fazem o público sorrir e suspirar com suas histórias cheias de romance.







Dia dos Namorados no Disney+: A Bela e a Fera

A história que todos conhecem e amam ganha vida neste mágico live-action. A Bela e a Fera, um dos contos mais famosos da Disney, foi transformado em filme protagonizado por Emma Watson.

Bela é uma mulher brilhante e independente. Ao sair em uma busca para resgatar seu pai, que está com problemas, ela acaba sendo feita prisioneira por uma Fera (Dan Stevens) que vive em um castelo. Lá, a jovem faz amizade com a equipe encantada que trabalha no local.

Neste convívio com a Fera, Bela aprende a ver além do exterior da criatura que a aprisionou, para entender o coração bondoso do verdadeiro Príncipe.







Dia dos Namorados no Disney+: Aladdin





Embarque em um tapete mágico para conhecer a história de Aladdin, um astuto plebeu que, sem saber, se apaixona por uma princesa: Jasmine. Inteligente e confiante, Jasmine sonha em ter mais liberdade — inclusive para escolher a quem amar.

Com a ajuda de um Gênio da Lâmpada e de seu amigo, o macaco Abu, o jovem Aladdin tentará conquistar seu grande amor. Porém, ele irá enfrentar diversos obstáculos, incluindo a ganância do malvado Jafar. Será que três desejos serão suficientes para mudar seu destino?







Dia dos Namorados no Disney+: Encantada





Em Encantada, a vida da princesa Giselle (Amy Adams) é um conto de fadas — literalmente. Porém, tudo muda quando ela é banida da animada terra de Andalasia por uma rainha má, e empurrada para Manhattan, um local onde finais felizes são raros.

Um pouco perdida neste novo mundo, Giselle conhece Robert (Patrick Dempsey), um advogado que tenta ajudá-la. E os dois acabam se apaixonando.

Porém seu noivo, o príncipe Edward (James Marsden) está em busca de resgatar sua amada, enquanto a própria namorada de Robert não abrirá mão de seu par assim, tão facilmente.







Dia dos Namorados no Disney+: A Dama e o Vagabundo





Na versão live-action da clássica animação A Dama e o Vagabundo, vemos uma bela aventura romântica. No filme, uma mimada cachorrinha cocker spaniel conhece um rude, mas adorável, cachorro de rua. Juntos, eles embarcam em uma incrível jornada na qual criarão um profundo laço, apesar das diferenças, e descobrirão o valor de ter um lar.







Dia dos Namorados no Disney+: 10 Coisas que Odeio sobre Você





A clássica comédia romântica que já embalou as tardes de muita gente também está disponível no Disney+. Inspirada em uma obra de Shakespeare, o filme acompanha o jovem Cameron (Joseph Gordon-Lewitt), um aluno novato que se apaixona por Bianca (Larisa Oleynik), a linda garota dos seus sonhos.

O problema é que Bianca não pode namorar ninguém até que sua irmã mais velha, Kat (Julia Stiles), faça o mesmo. Isso não seria nada demais se não fosse por um detalhe: Kat acha relacionamentos superficiais e desnecessários. Para resolver a questão, Cameron encontra o candidato ideal para Kat: um garoto misterioso (Heath Ledger), e com uma péssima reputação.

O Disney+ traz essas e muitas outras opções de filmes e séries cheios de romance! Descubra mais na seleção Mês do Amor, disponível na plataforma.