Dia do Amigo: 7 filmes da Disney que nos ensinam sobre amizade

Descubra — ou reveja — essas animações no Disney+ que inspiram e empolgam reforçando a importância dos laços de amizade.



O Dia do Amigo é comemorado neste dia 20 de julho e, para quem ainda não tem planos para celebrar a data, o Disney+ tem várias opções de histórias emocionantes e inspiradoras de amizades. Muitas delas, inclusive, ficaram no coração do público.



Veja a seguir uma seleção de filmes de animação protagonizados por amigos que seguem juntos nos bons e nos maus momentos – e emocionam quem assiste!





Dia do Amigo com Monstros, S/A (2001)





Sulley e Mike são uma dupla de monstros que trabalha na Monstros, S/A, a maior fábrica de gritos de Monstrópolis. Mas quando a garotinha Boo aparece em suas vidas, a amizade deles é testada através de uma série de aventuras que complicam ainda mais seu trabalho.







Dia do Amigo com Procurando Nemo (2003)





Neste filme, o pequeno peixe-palhaço Nemo foi capturado na Grande Barreira de Corais da Austrália e levado para o aquário de um dentista. Seu pai, Marlin embarca, então, em uma aventura divertida e perigosa através dos oceanos para trazê-lo para casa, não sem antes fazer uma inesquecível nova amiga: a peixinha esquecida chamada Dory.







Dia do Amigo com Operação Big Hero (2014)





Em Operação Big Hero, Hiro Hamada, um jovem talentoso que sabe muito sobre robótica, se envolve em uma perigosa conspiração. Ele precisa transformar seus amigos — incluindo seu companheiro mais próximo, um robô chamado Baymax — em um grupo de super-heróis que usam alta tecnologia.







Dia do Amigo com O Bom Dinossauro (2015)





Depois de ser arrastado por um rio, Arlo, um apatossauro de 11 anos, se vê longe de casa. Em sua jornada por terras misteriosas, ele faz amizade com um humano com quem aprende o valor de enfrentar seus medos. Esta é uma lição que o leva a descobrir suas verdadeiras habilidades.







Dia do Amigo com Luca (2021)





Ambientado em uma bela cidade da costa italiana, o filme conta a história de um jovem chamado Luca.

Após conhecer Alberto, os dois passam um verão inesquecível cheio de sorvetes, massas e intermináveis ​​passeios. Mas ele e seu novo amigo têm um segredo que pode colocá-los em apuros: são monstros marinhos do fundo do oceano!







Dia do Amigo com Ron Bugado (2021)





A história apresenta Barney, um jovem estudante com problemas sociais, e Ron, um novo dispositivo tecnológico que entra em sua vida para se tornar seu "melhor amigo".

Os divertidos problemas de funcionamento de Ron levam a dupla a uma aventura na qual o menino e o robô entendem que a verdadeira amizade pode ser um caos maravilhoso.







Dia do Amigo com Red: Crescer é uma Fera (2022)





O longa de animação apresenta Mei Lee, uma jovem de 13 anos, que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao descobrir que suas emoções a transformam em um panda vermelho gigante!

Mas é nessas situações que ela encontrará conforto e apoio em seu grupo de amigas formado pelo trio Abby, Priya e Miriam.