Luca, nova animação original da Pixar, convida o público a passar um verão inesquecível na Riviera Italiana

Nos cinemas do Brasil em junho de 2021

A Pixar Animation Studios anunciou hoje que seu próximo lançamento nos cinemas será a animação LUCA. Enrico Casarosa, indicado ao Oscar®, dirigirá a nova história, que contará com produção de Andrea Warren.

Situado em uma bela cidade costeira da Riviera Italiana, este novo filme de animação original é a história da passagem da infância para a idade adulta de uma criança que vive um verão inesquecível, repleto de sorvete, massas e viagens intermináveis de scooter. Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo muito bem escondido: Luca é um monstro marinho de um mundo logo abaixo da superfície da água.

“Esta é uma história profundamente pessoal para mim, não apenas porque está localizada na Riviera Italiana, onde eu cresci, mas também porque o que está no centro desse filme é uma celebração da amizade. Muitas vezes, as amizades da infância determinam a direção das pessoas que queremos nos tornar, e esses laços estão no centro de nossa história em LUCA, disse o diretor Enrico Casarosa. "Então, além da beleza e charme da costa italiana, nosso filme apresentará uma aventura de verão inesquecível que mudará fundamentalmente Luca."