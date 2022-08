Cozinhando com Magia: saiba tudo sobre o divertido reality show de culinária do Disney+

Conheça mais sobre o reality show de confeitaria que propõe desafios para as crianças em um concurso inspirado no universo Disney.

Competir fica mais doce quando se trata de fazer bolos em equipe. No Cozinhando com Magia, o público pode curtir um divertido reality show de culinária no Disney+.

No Cozinhando com Magia, as crianças são os participantes desafiados a criar sobremesas inspiradas em personagens e histórias do mundo mágico da Disney.

Apresentada por Dara Reneé e Isaac Ryan Brown, a série traz Graciela Gomez, confeiteira do Disneyland Resort, como jurada. Ela guia os pequenos confeiteiros pelos desafios e reviravoltas que o concurso apresenta.



A criatividade aplicada na confeitaria, aliada ao trabalho em equipe das crianças, é fundamental para um dos grupos sair vitorioso. Em cada competição, uma equipe vencedora é escolhida e premiada com o título de Disney Pastry Champion.





Onde ver online Cozinhando com Magia





A 1ª temporada de Cozinhando com Magia tem 12 episódios que duram entre 45 e 50 minutos cada, e já está disponível no Disney+ para assistir online. Junte-se aos participantes e sinta a adrenalina de fazer bolos incríveis do Rei Leão, Star Wars e até do próprio Mickey Mouse!