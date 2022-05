Disney Parks e Resorts: 3 ações para promover a reciclagem

A Disney está comprometida em conservar os recursos do planeta e parte desse compromisso é de enviar zero resíduos para aterros sanitários até 2030. Veja algumas ações para alcançar este objetivo!

“A conservação não é apenas o negócio de algumas pessoas, é um assunto que diz respeito a todos nós”, disse Walt Disney. As palavras dele seguem soando significativas para os membros das equipes de Parques, Experiências e Produtos Disney, que trabalham juntos na jornada para um futuro mais sustentável.

A Disney firmou um compromisso com a preservação ambiental e pretende alcançar alguns objetivos até 2030. Além de zero desperdício de materiais, as metas ambientais incluem a redução de emissões de gás metano, diminuir o desperdício de água e de lixo, entre outros.

Em relação à reciclagem, para contribuir com a meta de redução de desperdício de materiais e descarte de lixo, os parques, navios e resorts da Disney em todo mundo têm atuado em diferentes frentes. Confira 3 ações que estão sendo feitas para promover a reciclagem.







1. Compostagem de alimentos em restaurantes e lanchonetes





Para reduzir o desperdício de alimentos e o lixo enviado para aterros sanitários, foi lançado, no ano passado, um plano piloto de refeições que usam materiais quase 100% reciclados no “Restaurantosaurus”, do Disney’s Animal Kingdom. Quase tudo que você recebe com seu pedido – como pratos, copos, talheres e, também alimentos provenientes das hortas onde se faz compostagem – é fruto de reciclagem e compostagem.

Tanto o Animal Kingdom quanto vários outros parques e resorts Disney, estão começando a apostar na compostagem para reduzir seus resíduos enviados a aterros sanitários depois desse projeto-piloto. A ideia é expandir para toda a rede Walt Disney Parks e Resorts.







2. Compostagem e reciclagem nos resorts





As equipes de Disneyland Resort também estão focadas no desperdício zero por meio de esforços de redução de resíduos. O Circle D Ranch, o lar dos cavalos do Disneyland Resort, na Flórida (EUA), é considerado uma instalação de desperdício zero há vários anos.

Como parte de seus esforços de redução de resíduos, a equipe da Circle D Ranch aproveita seu programa de compostagem local, reutilizando materiais como feno e esterco para não serem descartados em aterros sanitários. A participação deles no programa inspirou até vizinhos e moradores próximos a participar do programa de compostagem.

Já na Disneylândia de Hong Kong, as sobras dos alimentos são enviadas para a instalação de digestão anaeróbica nas proximidades, onde são convertidas em energia.

E para evitar o envio ao aterro de pedaços de árvores que caem com os tufões, o Hong Kong Disneyland Resort tem seus próprios picadores de madeira no local, transformando esses materiais vegetais em cobertura orgânica para as necessidades de paisagismo no local. Ao todo, eles já conseguiram reciclar mais de 540 toneladas de resíduos de quintal em 2022, o que representa 60% a mais do que no ano passado.





3. Reciclagem de materiais nos navios da Disney Cruise Line





A equipe que trabalha nos navios de cruzeiro da Disney Cruise Line também abraçaram o compromisso de preservar o meio ambiente. A tripulação que faz parte da Equipe Ambiental separa os materiais e identifica os resíduos que podem ser reciclados. O trabalho árduo deles contribuiu para evitar o desperdício de mais de 2.500 toneladas de metais, vidro, plástico e papel anualmente por meio de reciclagem em toda a Disney Cruise Line.

Seja reciclando vidro, papel ou até mesmo óleo de cozinha usado (sim – mais de 1 mil galões de óleo de cozinha são reciclados dos navios toda semana), a Disney Cruise Line também está trabalhando para reduzir o uso de plásticos descartáveis a bordo. Um exemplo disso é a decisão de eliminar o uso de canudos plásticos – retirando um volume anual de mais de 14,7 milhões.

A Disney Cruise Line também colocou embalagem de refil para os produtos disponíveis como “amenidades” nas cabines dos hóspedes, reduzindo anualmente mais de 2,2 milhões de recipientes de plástico da frota – um total de 18 toneladas de resíduos plásticos. Outras medidas incluem a suspensão do uso de sacolas plásticas, talheres e embalagens plásticas a bordo.