Confira as estreias de dezembro do Disney+

Os assinantes do Disney+ podem curtir novos conteúdos Originais todas as semanas. Em dezembro, aproveite o live-action de Mulan, a nova animação da Disney e Pixar, Soul, especiais de natal, o final da temporada de The Mandalorian e muito mais. Estes são alguns dos conteúdos que chegam à plataforma durante o último mês de 2020:

MULAN (4 de dezembro)



Em "Mulan", da Disney, a aclamada cineasta Niki Caro dá vida ao conto épico chinês, onde uma jovem destemida arrisca tudo pelo amor à sua família e ao seu país, até se tornar uma das maiores guerreiras da história da China. Quando o imperador da China decreta que um homem em cada família deve servir no Exército Imperial e defender o país dos invasores do norte, Hua Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, entra em cena para tomar o lugar do seu pai doente. Fazendo-se passar por homem, Hua Jun vai passando todos os testes valendo-se da sua força interior para atingir o seu verdadeiro potencial. Esta épica viagem vai transformá-la numa honrada guerreira, merecedora do respeito de uma nação imensamente grata… e do orgulho do pai.

FADA MADRINHA (4 de dezembro)

"Fada Madrinha" é uma comédia que acontece no Natal sobre Eleanor, uma jovem e inexperiente aprendiz de fada madrinha (Jillian Bell), que descobre que a profissão que escolheu será extinta e decide mostrar ao mundo que as pessoas ainda precisam de fadas madrinhas. Após encontrar uma carta perdida de uma menina de doze anos em sofrimento, Eleanor encontra-a e descobre que Mackenzie é agora uma mãe solteira de quarenta anos (Isla Fisher) que trabalha num canal de notícias em Boston. Tendo perdido o seu marido anos antes, Mackenzie desistiu da ideia de "Felizes para Sempre", mas Eleanor está determinada a transformar a felicidade de Mackenzie, quer ela queira, quer não.

LEGO STAR WARS: ESPECIAL DE FESTAS (4 de dezembro)

Enquanto seus amigos se preparam para a celebração do feriado do Dia da Vida, Rey embarca com BB-8 em uma missão para se aprofundar no conhecimento da Força em um misterioso Templo Jedi. Lá, ela viaja em uma aventura através dos tempos por momentos amados da história de Star Wars, encontrando heróis e vilões icônicos de todas as épocas da saga. Mas Rey vai voltar a tempo para a festa do Dia da Vida? Descubra em LEGO Star Wars: Especial de Festas.





HIGH SCHOOL MUSICAL: O MUSICAL: ESPECIAL DE FESTAS (11 de dezembro)



Episódio especial de Natal protagonizado pelo elenco de High School Musical: A Série: O Musical. Um programa cheio de temas de Natal, Hanukkah e Ano Novo, em que também compartilharão histórias de férias memoráveis de sua infância, melhores presentes, tradições favoritas, fotos de família e resoluções de Ano Novo.

SAFETY (11 de dezembro)



Um filme baseado na inspiradora história de Ray McElrathbey, antigo “safety” da Universidade de Clemson, um jovem que enfrentou toda classe de dificuldades e cuja dedicação e persistência lhe permitiram superar inúmeras adversidades. Com a ajuda de seus colegas de time e da comunidade de Clemson, ele conseguiu triunfar no campo, enquanto criava e cuidava de Fahmarr, seu irmão de onze anos.

BELEZA NEGRA - UMA AMIZADE VERDADEIRA (18 de dezembro)

Um nova versão atemporal do romance clássico de Anna Sewell sobre a vida de Beleza Negra, uma égua selvagem que nasceu na natureza a oeste dos Estados Unidos. Após ser separada da família, Beleza acaba nos Estábulos Birtwick, onde conhece a jovem adolescente Jo Green e ambas criam um vínculo indestrutível.



SOUL (25 de dezembro)



Joe Gardner é um professor de música do Ensino Médio cuja verdadeira paixão é o jazz. Quando está prestes a conseguir a grande chance de entrar para um quarteto de jazz, um passo em falso o transporta das ruas da cidade de Nova Iorque ao Pré-Vida, onde recebe a missão de ajudar 22, uma alma nova, a encontrar seu caminho para a Terra.

Além disso, os fãs do espírito natalino poderão adicionar NOELLE à sua lista. A comédia estreou na plataforma no 27 de novembro e conta as aventuras da filha de Kris Kringle que deve encontrar seu irmão e voltar a tempo para salvar o Natal. Descubra mais conteúdos do Disney+ aqui.



Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.