Noelle

A filha de Kris Kringle é cheia de espírito natalino e alegria de fim de ano, mas queria poder fazer algo "importante" como seu amado irmão, Nick, que assumirá para o seu pai neste Natal. Nick está treinando para ser Papai Noel, mas está falhando miseravelmente. Ele bate o trenó, não sabe diferenciar bonzinho de travesso e não entende língua nenhuma, tirando a sua. As coisas que deveriam vir naturalmente para o Papai Noel, infelizmente, não vêm para o Nick de jeito nenhum. Quando Nick está prestes a desmoronar feito um biscoito de gengibre, de tanta pressão, Noelle sugere que ele tire uma folga para espairecer... mas aí ele não volta. Seu sumiço repentino faz o Polo Norte virar de ponta-cabeça e é aí que a senhora Kringle deve encurtar as rédeas do Papai Noel hi-tech substituto, primo Gabe. Enquanto isso, Noelle e a Elfa Polly, a babá amarga, mas que tem bom coração, roubam o trenó com as renas para procurar Nick e trazê-lo de volta, a tempo de salvar o Natal. É uma missão de busca-e-recuperação, enquanto Noelle começa a entender o verdadeiro significado do Natal e a aprender que o nome Kringle não é a única coisa que ela compartilha com seu pai.