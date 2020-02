Frozen, Bia, Viúva Negra, Mulan e Star Wars desembarcam na Comic Con Experience, em São Paulo

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, os admiradores da cultura pop terão um encontro inesquecível com os personagens dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, Fox e Lucasfilm no maior festival de cultura pop do mundo, a Comic Con Experience, na São Paulo Expo, na capital paulista. Essa é a sexta participação consecutiva da Disney na CCXP 19, a maior do mundo em público e dimensões, e também uma das mais aguardadas pelos fãs da companhia.

A Disney criou uma cidade cenográfica de 990m² para receber o público, que poderá caminhar por experiências que remetem aos próximos lançamentos dos estúdios, além de conferir, no sábado (7/12), as principais atrações da edição de 2019.

Para os que curtem a saga Star Wars e aguardam ansiosamente o lançamento de Star Wars: A Ascensão de Skywalker, em dezembro de 2019, haverá a oportunidade de transformar-se em um Jedi e participar de uma luta com um sabre de luz, além de tirar fotos os personagens da produção da Lucasfilm. Mas as surpresas não param por aí: a experiência épica contará com um bate papo com o diretor da obra, JJ Abrams, e os atores Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac.

Frozen 2 também está despertando a curiosidade do público: a animação será exibida pela primeira vez no Brasil, com a presença do diretor, Chris Buck, e de Fábio Porchat, que dubla o personagem Olaf.

A área ocupada por Bia, do Disney Channel, será um misto de atividades físicas e descobertas para os fãs: à medida que pedalarem a bicicleta posicionada no espaço, conseguirão desbloquear conteúdos e assisti-los em um telão de LED.

Mulan e Viúva Negra, lançamentos da Disney e da Marvel Studios, respectivamente, para 2020, convidam o público da CCXP a aventurar-se pelo universo de seus personagens. Já a Pixar marca presença com Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, enquanto o estúdio BlueSky apresenta Um Espião Animal.

Os fãs da Fox Films poderão sentir um gostinho das produções King’s Man: A Origem e Free Guy - Assumindo o Controle, este estrelado pelo astro Ryan Reynolds, que estará presente no evento e promete um papo animado e divertido com os presentes.

Ao longo de todo o sábado, quem visitar a CCXP poderá ainda participar de painéis e apresentações da Disney com diretores, atores e dubladores de suas aguardadas produções. No domingo (8/12), ocorre o concurso de Cosplay, que premiará os melhores cosplayers da edição 2019. A CCXP deve receber 260 mil visitantes esse ano. Em cinco anos, mais de 900 mil pessoas prestigiaram o evento.

Programe-se (7/12)

10h - Frozen 2 - Pré-estreia especial

12h - Frozen 2 - De volta a Arendelle

12h30 - Pixar - Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

13h30 - Disney Parks - Star Wars: Galaxy's Edge

14h15 - Um Espião Animal

15h - Free Guy - Assumindo o Controle - com Ryan Reynolds, Joe Kerry, Shawn Levy

16h - Marvel Studios - com Kevin Feige

17h - Star Wars - com Daisy Ridley, J.J. Abrams, John Boyega, Oscar Isaac, Kathleen Kennedy