Confira 5 curiosidades sobre filmes do Disney+ nos prêmios Oscar®

Conheça algumas curiosidades de produções que podem ser assistidas no Disney+ e que marcaram a história da premiação.





Desde os primeiros anos dos prêmios Oscar®, filmes da Disney e da Marvel marcaram presença. Mas alguns fatos curiosos chamam a atenção de quem ama cinema e gosta de saber sempre mais sobre esse universo. Como, por exemplo, o fato de o próprio Walt Disney ser a pessoa mais premiada no Oscar® de todos os tempos!

Confira abaixo 5 curiosidades sobre filmes disponíveis no Disney+ nas premiações do Oscar®.





1. Pantera Negra foi o primeiro filme da Marvel a ser indicado a Melhor Filme





O longa da Marvel sobre o príncipe T’Challa (Chadwik Boseman), que com a morte de seu pai se torna o rei de Wakanda, foi um grande sucesso de público e crítica.

Tanto que Pantera Negra concorreu a sete estatuetas em 2019 e se tornou o primeiro filme da Marvel a ser indicado como Melhor Filme. Não levou o prêmio, mas saiu com três Oscar®: Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.





2. Walt Disney é o maior ganhador do Oscar®





O criador da Disney tem uma trajetória incrível e única na história do cinema, e não é diferente também em relação ao Oscar®. Walt Disney esteve presente na premiação desde 1932, quando concorreu com dois filmes de animação curta-metragem e ganhou seu primeiro prêmio honorário pela criação de Mickey Mouse. Ele também foi premiado com o Melhor Curta de Animação por Flores e Árvores, disponível no Disney+.

Ao todo, Walt Disney recebeu 26 estatuetas e se tornou a pessoa mais premiada no Oscar®, sendo indicado por 22 anos consecutivos. O último prêmio recebido por ele foi póstumo, em 1969, pelo curta de animação Ursinho Pooh e o Dia Chuvoso.



3. John Williams, criador das trilhas de Star Wars, e suas indicações ao Oscar®





O compositor e maestro John Williams é o grande criador das trilhas sonoras da saga Star Wars. Uma curiosidade interessante é que ele se tornou, atualmente, a pessoa viva com mais indicações ao Oscar®: um total de 52.

A última indicação de John Williams ao prêmio de Melhor Trilha Sonora Original foi no Oscar® de 2019 pelo filme Star Wars A Ascensão Skywalker - Episódio IX.





4. Avatar é o filme ganhador do Oscar® com a maior bilheteria da história





Avatar foi um filme que marcou o cinema em muitos sentidos, mas também por ser o ganhador do Oscar® que mais arrecadou em bilheteria em todos os tempos: cerca de US$2,84 bilhões.

Avatar foi indicado a nove prêmios Oscar® em 2010 e levou três: Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia e Melhor Efeitos Especiais.





5. Pinóquio foi o primeiro filme da Disney a ganhar como Melhor Música





O filme clássico do menino de madeira, Pinóquio, foi o primeiro filme de animação da Disney a receber a estatueta dourada de Melhor Canção Original por When You Wish Upon Star, no Oscar® de 1940. A música foi criada por Cliff Edwards. Depois de Pinóquio ser o pioneiro, as animações da Disney receberam muitos outros reconhecimentos na categoria de Melhor Canção.