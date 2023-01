As 7 curiosidades sobre Divertida Mente, filme que fala sobre emoções

Sensível e inovadora, a produção está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Lançado em 2015, a animação Divertida Mente foi uma grande aposta da Disney e da Pixar. No entanto, ao falar de emoções de uma forma diferente, o longa fez sucesso nos cinemas e também no Disney+.

Na produção, o público conhece Riley, uma garota que se muda com sua família para São Francisco, na Califórnia. A história mostra, ainda, como são as emoções de Riley, que a acompanham desde seu nascimento e como a menina reage à mudança de cidade.

Assim, Alegria, Tristeza, Nojinho, Raiva e Medo cuidam do “centro de controle” da mente de Riley, ajudando-a lidar com as adversidades do dia a dia e criando diferentes memórias.

Porém, quando uma confusão leva Alegria para longe do painel de comando, um turbilhão de emoções e sentimentos toma conta de Riley, enquanto ela cresce e encara novos desafios.

E como toda obra da Disney e da Pixar, Divertida Mente também tem muitas curiosidades e histórias de bastidores. E a seguir, você pode conhecer algumas delas:





Os pássaros na fiação elétrica durante a viagem de Riley são de um curta da Pixar





Easter eggs e aparições de outros personagens são bem comuns nas produções da Pixar em parceria com a Disney. E em Divertida Mente não seria diferente.

Os passarinhos que aparecem pousados nos fios de iluminação enquanto Riley e seus pais estão viajando de carro são os mesmos do curta-metragem Coisas de Pássaros, lançado em 2001.









O filme também tem referências a Up: Altas Aventuras





Muitas das memórias que aparecem nas estantes de memórias da animação são imagens capturadas da cena alternativa de Up: Altas Aventuras, intitulada “Vida de Casado”.

Para quem não sabe, o filme de animação de 2009 – e disponível no Disney+ – também foi feita pela Disney e Pixar.





A Ilha da Família tem uma homenagem à Disney





O diretor da animação, Pete Docter, é assumidamente um grande fã da Disney.

Por isso, ele fez com que a Ilha da Personalidade que representa a família de Riley tivesse aproximadamente o mesmo tamanho do parque da Disney em Orlando, na Flórida.









O Castelo de Cartas é literalmente a cara de Riley e sua família





Quando Alegria e Bing Bong estão passando pela Ilha dedicada à imaginação, eles se deparam com um Castelo de Cartas. Pois bem, as cartas que representam o Rei, a Rainha e o Valete trazem imagens que se parecem exatamente com Riley e seus pais.

Outra curiosidade nessa cena é que, após Bing Bong derrubar o Castelo de Cartas, é possível ver um easter egg de Procurando Nemo no canto superior direito.





O significado do trabalho do pai de Riley





Em uma determinada cena, é possível ver o pai de Riley vestindo uma camiseta com a palavra “Brang”, que é o nome da empresa em que ele trabalha.

Acontece que essa palavra em si não tem nenhum significado e foi criada apenas para soar como se fosse o nome real de alguma startup localizada em São Francisco – cidade norte-americana que concentra várias novas empresas ligadas à tecnologia.









A loja Krause Key & Lock





Quando Riley e sua mãe estão andando pela cidade, após uma frustrada tentativa de comerem uma boa pizza, elas passam por uma loja chamada Krause Key & Lock.

O local recebeu esse nome em homenagem à loja da família do supervisor de animação, Shawn Krause.





A famosa cena do brócolis





Em uma das lembranças de Riley criança, seu pai aparece lhe dando brócolis para comer – o que a menina rejeita.

Pois bem, na versão japonesa, foi preciso trocar o vegetal por uma pimenta. Isso porque no Japão, o brócolis não é visto como ruim, enquanto no país asiático, a pimenta é considerada muito mais desagradável.









