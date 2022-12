10 easter eggs surpreendentes nos filmes da Pixar

Confira algumas das famosas e divertidas auto-referências dos filmes da Pixar.



Desde a década de 1990, a Pixar vem encantando adultos e crianças com suas animações. Entretanto, suas obras também ficaram famosas pelos easter eggs, ou seja, detalhes escondidos que fazem referências a outras produções.

E, uma vez que o Disney+ é a casa da parceria entre a Disney e a Pixar, aproveite para conferir no serviço de streaming os seguintes e divertidos easter eggs:





Os Incríveis aparecem em Viva: A Vida é uma Festa









Durante a cena em que todos estão celebrando o Dia de los Muertos em Viva: A Vida é uma Festa, animação de 2018, é possível ver na parede de uma das casas um cartaz com a foto da família Pera, mais conhecida como Os Incríveis.





Riley aparece em Procurando Dory





A jovem protagonista de Divertida Mente, de 2015, Riley, também pode ser vista junto a um grupo de crianças passeando no aquário em que Dory está em Procurando Dory, lançado em 2016.





Relâmpago McQueen aparece em Toy Story 3









Na sequência em que as crianças estão brincando na creche, em Toy Story 3, de 2010, é possível ver um carrinho vermelho entre os brinquedos, com a icônica marca de McQueen, o protagonista de Carros (2006), que tem um relâmpago em sua lateral.





Urso Lotso aparece em Up: Altas Aventuras





Ainda sobre Toy Story 3, o urso cor-de-rosa chamado Lotso pode ser visto na caixa de brinquedos de uma menininha quando a casa de Up: Altas Aventuras, animação de 2009, passa por sua janela.





Nemo aparece em Monstros S/A









Na animação Monstros S/A, de 2001, na sequência em que Sulley está no quarto da pequena Boo, ela lhe entrega um brinquedo. Trata-se exatamente do famoso peixe-palhaço Nemo.





Jessie também aparece em Monstros S/A





Ainda na mesma cena citada anteriormente, é possível ver, em cima da cama de Boo, uma boneca da vaqueira Jessie, de Toy Story, lançado em 1995.





Sulley aparece em Valente









Agora é a vez de Sulley ser visto desenhado em um dos artefatos da casa da bruxa que Merida conhece em Valente, de 2012.





Forrest Woodbush aparece em Divertida Mente





Em uma das memórias de Riley em Divertida Mente, de 2015, ela está com a família visitando um parque e tirando fotos ao lado de um dinossauro. No entanto, a estátua é igualzinha a Forrest Woodbush, de O Bom Dinossauro (2016).





Dug aparece em Ratatouille









O ratinho cozinheiro de Ratatouille, de 2007, está correndo pelo restaurante quando a sombra de um cão é projetada na parede. Pois bem, ela tem o mesmo formato de Dug, o cachorro de Up: Altas Aventuras.





O carro do Pizza Planet aparece várias produções





Esse é um dos easter eggs da Pixar mais clássicos. Isso porque o carro do Pizza Planet surge em quase todas as animações do estúdio! Sua primeira aparição foi em Toy Story e, desde então, os criadores sempre dão um jeitinho de colocá-lo em suas produções.

Gostou desses easter eggs? Confira todos eles e mais alguns na seguinte compilação:







Easter Eggs dos filmes da Pixar | Você sabia?