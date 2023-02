As 5 comédias românticas para ver no Disney+

Descubra os filmes disponíveis no streaming para celebrar o amor.

As comédias românticas são o passatempo preferido para aqueles que gostam de uma história envolvente, leve e divertida. Se você é uma dessas pessoas, o catálogo do Disney+ tem os filmes certos!

Veja, a seguir, uma lista com 5 produções desse gênero queridinho do público para assistir na plataforma.









Vestida Para Casar (2008)





Essa comédia romântica de 2008 conta a história de Jane (Katherine Heigl), uma “eterna” dama de honra. Ela está triste porque sua irmã mais nova vai se casar e o noivo é o “homem dos sonhos” de Jane.

No entanto, no decorrer da trama, ela acaba se apaixonando por um cínico jornalista que vai cobrir o evento. Um misto de sensações e muita confusão começam a agitar a vida de Jane.





Quando em Roma (2010)







A comédia romântica de 2010, disponível no Disney+, tem Beth (Kristen Bell) como protagonista: ela é uma curadora de arte de Nova York que não tem sorte no amor. Quando viaja para Roma para participar do casamento da sua irmã, acaba se apaixonando.

No entanto, Beth tem mais uma desilusão amorosa e decide desafiar a sorte, tirando algumas moedas de dentro de uma fonte, a famosa Fontana Dell’Amore. Isso faz com que, magicamente, surja um grupo de pretendentes nada adequados apaixonados por ela.

Na sequência, um charmoso repórter (vivido por Josh Duhamel) se apaixona perdidamente por ela, mas Beth se nega a acreditar que seu amor é verdadeiro.





Enquanto Você Dormia (1995)







Nessa comédia romântica produzida em 1995, Lucy (Sandra Bullock), uma trabalhadora solitária do metrô, cultiva um amor platônico por um homem que todos os dias pega o trem no horário em que ela está trabalhando.

Até que uma reviravolta acontece quando esse homem tem sua vida salva por Lucy durante um assalto. Ele acaba internado no hospital, fica em coma e por um erro de comunicação – quando Lucy o está visitando – a família do homem pensa que ela é sua namorada.

É assim que ela entra para o clã de seu crush idealizado, mas as coisas começam a mudar quando ela conhece Jack (Bill Pullman), o irmão do homem internado, e a convivência com ele revela outras coisas dentro de Lucy.









Um Geek Encantador (2011)





O filme de 2011 conta a história de um nerd louco por cinema chamado Josh (Matt Prokop) e que está atrás de um tema para seu novo documentário. Um encontro casual coloca a estrela perfeita na sua mira: Dylan (Sarah Hyland), a menina mais popular da escola.

Ela acredita que o filme vai ajudá-la a ser a Rainha do Baile da Primavera, mas Josh, na verdade, planeja uma dura exposição sobre popularidade, até que começa a conhecer a verdadeira Dylan enquanto acompanha seu dia a dia.





Lizzie McGuire: Um Sonho de Popstar (2003)







Protagonizada por Hilary Duff, la película de 2003 basada en la serie Lizzie McGuire se centra en Lizzie y sus compañeros de clase, quienes están celebrando su graduación con un viaje a Italia.

En un torbellino de eventos, Lizzie es confundida por Isabella, la diva del pop más grande de Italia, y comienza a enamorarse de Paolo.