As 4 frases mais emocionantes da rainha Ramonda em Pantera Negra, interpretada por Angela Bassett

Atriz foi indicada ao Oscar® por sua atuação como a rainha de Wakanda. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A Rainha Ramonda é uma das personagens mais importantes de Pantera Negra. Esposa do Rei T'Chaka, a imperadora interpretada por Angela Bassett mostra ainda mais presença em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, filme que estreia em breve no Disney+.

Recentemente, a atriz foi indicada ao Oscar® por sua atuação no segundo filme da franquia do super-herói, além de ter sido premiada no Globo de Ouro® pelo mesmo papel.

Veja 4 frases marcantes de Rainha Ramonda nos dois filmes de Pantera Negra:









1) “Mostre a ele quem você é!”





No primeiro filme da franquia, T’Challa (Chadwick Boseman) luta contra M’Baku (Winston Duke) pelo trono. É nesse momento que Ramonda grita a frase, a qual mostra o quanto ela admira os valores e a força do filho.





2) “Filho, nós temos suportado este charlatão por muito tempo. Rejeite o seu pedido.”





Killmonger (Michael B. Jordan) é primo de T’Challa, mas não concorda com a sucessão do trono e reivindica para si o título de rei. Isso gera uma crise em Wakanda, que é mostrada no primeiro filme da franquia.

Killmonger, então, luta contra o Pantera Negra e, por um breve período de tempo, lidera a nação africana.

Ramonda vê o quanto Killmonger é interesseiro, por surgir em Wakanda somente quando o trono precisa ser ocupado. Assim, a Rainha solta essa frase divertida: ela comenta sobre o rival do filho, mas sem perder a razão.







3) “Sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e toda a minha família se foi. Não dei tudo de mim?”





O poder da Rainha Ramonda é posto à prova em uma das primeiras cenas de Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Logo após a morte de T’Challa, ela rebate as acusações que recebe durante uma assembléia das Nações Unidas com presidentes de outros países.

Algumas nações acusam Wakanda de não compartilhar o vibranium, e Ramonda responde dizendo que o perigo maior é entregar o elemento livremente, o que geraria uma guerra em escala mundial. É emocionante ver a força da personagem.





4) “T’Challa está morto, mas isso não significa que ele se foi”





Após a morte do filho, Ramonda abre o coração para Shuri (Letitia Wright) sobre o luto. Ela pede força e reconhece que T’Challa está em outro lugar, mas sempre vivo nos corações daqueles que o amam

Não deixe de assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que estreia em breve no Disney+. O primeiro filme da franquia também está disponível no serviço de streaming.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!