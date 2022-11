4 curiosidades sobre Daniel Kaluuya, o ator de Pantera Negra e Corra!

Conheça o ator que fez parte do Universo Cinematográfico Marvel.



Daniel Kaluuya começou sua carreira de ator em 2006, quando tinha apenas 16 anos, mas alcançou fama mundial estrelando Corra ! , (de 2017), disponível no Star+.

O papel deu a ele o reconhecimento internacional e a possibilidade de fazer parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em Pantera Negra, que está no serviço de streaming Disney+.

Aqui estão 4 curiosidades sobre o ator britânico vencedor do Oscar®:



1. Daniel Kaluuya: como ele se tornou o protagonista de Corra!

Em Corra!, Kaluuya interpreta um jovem negro que vai passar um fim de semana na casa de campo de sua namorada branca, interpretada por Allison Williams. Uma série de descobertas perturbadoras o levam a decifrar o verdadeiro motivo do convite.

No conteúdo bônus do Blu-ray de Corra! (2017), Jordan Peele, diretor e roteirista do filme, disse que ficou impressionado com a audição que levou à escolha de Daniel.

O ator fez cinco tomadas de uma cena-chave, na qual seu personagem precisa chorar. Cada uma delas, segundo Peele, foi tão perfeita que uma única lágrima saiu exatamente ao mesmo tempo em cada tomada. Foi assim que o diretor rapidamente escolheu o ator para estar no longa.



2. Daniel Kaluuya: vencedor do Oscar®

Por sua atuação em Corra!, Daniel Kaluuya recebeu uma indicação ao Oscar® de Melhor Ator, em 2018.

Três anos depois, o ator voltou à famosa cerimônia de premiação e levou para casa a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante por outro filme. Em 2021, Kaluuya também ganhou um Globo de Ouro®, um BAFTA® e um SAG Award®.







3. Daniel Kaluuya: participação no UCM

Daniel Kaluuya integrou o elenco de Pantera Negra (2018), interpretando W'Kabi, um amigo do rei T'Challa. Na trama do super-herói, o Pantera Negra (Chadwick Boseman) retorna a Wakanda a fim de assumir o trono.

Um poderoso inimigo ressurge e a força dele é testada quando é arrastado para um grande conflito que coloca o destino de Wakanda e do mundo inteiro em risco.



4. Daniel Kaluuya: sua faceta de roteirista

Quando ainda estudava em Londres, o ator foi contratado como roteirista colaborador e ator de uma série adolescente britânica, em 2007. Mesmo muito jovem, Daniel Kaluuya chegou a escrever episódios completos de uma hora para o show.

