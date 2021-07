Anteriormente em Loki…

Um resumo das aventuras do Deus da Mentira antes do episódio final

O texto contém spoilers sobre a série!

Todo fã da Marvel imaginava que Loki brilharia na sua própria série, mas ninguém esperava por tudo o que o Deus da Mentira viveria nos primeiros 5 episódios. Em Vingadores: Ultimato, Loki robou o Tesseract e conheceu a TVA, uma organização com pessoas muito chatas, que controla o fluxo correto do tempo.

Loki e Mobius

Em seguida, o protagonista se viu trabalhando para eles, mas como todo bom Loki, ele terminou traindo a organização e fugindo com... outro Loki? Pois é, as diversas linhas do tempo apresentaram diferentes Lokis, cada um com características particulares, mas habilidades similares.

Loki na TVA

A dúvida de quem está por trás da TVA segue sem respostas, mas o caminho aflorou mais emoções em Loki que seus dez anos anteriores no MCU. Conhecer Sylvie e suas outras variantes permitiu que o nosso anti-herói favorito visse as coisas de uma maneira diferente e até se preocupasse com alguém (além dele mesmo, óbvio). E também foi divertido ver a versão sapo do Thor no capítulo 5. Você sabia que os gritos são de Chris Hemsworth, o próprio Deus do Trovão?

Loki e Sylvie

Loki e Sylvie se preparam para a conclusão da história, em quanto esperam ter respostas para todas as suas perguntas e poder voltar às suas vidas... ou o que sobrou delas. O que encontrarão no fim da larga viagem através do tempo?



Nós ainda não temos essa resposta, mas algo que já sabemos é que qualquer personagem do MCU pode ter várias versões no multiverso. Ainda bem que 11 de agosto What if...? chega ao Disney+. A primeira série de animação da Marvel Studios vai fazer perguntas como, o que aconteceria se Erik Killmonger salvasse Tony Stark do acidente que o tornou no Homem de Ferro? E se o rei T'Challa fosse o Star-Lord em vez do Peter Quill?

What if...? Uma pergunta muda tudo

Nós vamos sentir um vazio entre Loki e What If...?, mas o Disney+ está repleto de conteúdos da Casa das Ideias, seja com séries, como WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal ou clássicos, como todos os filmes dos Vingadores.