A que horas Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no Disney+

O filme da Marvel Studios concorre ao Oscar® em quatro categorias, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett

Prepare-se para ver a atuação de Angela Bassett como Rainha Ramonda – que rendeu a ela uma nomeação ao Oscar® em 2023. O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia dia 1º de fevereiro no Disney+.

Após a morte de T’Challa, Ramonda se une a Shuri (Letitia Wright) e a Okoye (Danai Gurira) a fim de enfrentar uma nova ameaça que chega a Wakanda: Namor (Tenoch Huerta), o líder da nação submersa Talokan.

Após as grandes potências mundiais descobrirem que em Talokan também há vibranium, o líder Talokan está disposto a tudo para manter seu povo oculto do resto do planeta. Mesmo que isso signifique entrar em conflito direto com a nação africana.







M'Baku (Winston Duke) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) se juntam a esta luta para proteger seu país. Com a ajuda da Cão de Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) e do agente Everett Ross (Martin Freeman), eles tentam encontrar um novo caminho para Wakanda.

Além disso e – em meio a um cenário de dor, perda e destruição – é preciso descobrir como e quem assumirá novamente o manto do Pantera Negra.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no Disney+ a que horas





O filme também traz novos nomes em seu elenco, como Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli. A direção e o roteiro são de Ryan Coogler.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no dia 1 de fevereiro, exclusivamente no Disney+, a partir das 4h (horário de Brasília).