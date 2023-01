A série fica disponível nos próximos dias exclusivamente no Disney+. Saiba onde assistir a essa produção inédita!



O mundo da Luta Livre pede espaço para adentrar o Universo Marvel na nova série do Disney+. A Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara, com estreia no dia 18 de janeiro no serviço de streaming, trará uma nova vertente para o conhecido mundo dos super-heróis.

'Marvel Luta Livre Edition: A Origem da Máscara' | Trailer Oficial | Disney+





Sobre o que trata Marvel Luta Livre





Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara segue a rotina de dois grupos de lutadores inspirados nos super-heróis e vilões mais icônicos da Marvel, os chamados Técnicos e Rudos.

Vale tudo para as equipes faturarem um cobiçado cinturãoe, ao longo dos cinco episódios, alguns lutadores apelam até mesmo para o Simbionte, uma substância clandestina de alto rendimento. Espere por ação e uma pitada de diversão.





A que horas estreia Marvel Luta Livre no Disney+





A primeira temporada de Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara será disponibilizada no Disney+, na íntegra, no dia 18 de janeiro, às 5h no Brasil (horário de Brasília).

Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!