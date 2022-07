5 novidades do Disney+ para curtir o fim das férias

Aproveite o finalzinho das férias escolares para conferir as divertidas novidades em séries e filmes de animação do Disney+!



As férias escolares já estão quase acabando… Mas ainda dá tempo para a criançada aproveitar seus dias brincando e assistindo às novidades que estrearam em julho no Disney+.

Desde consagrados filmes de animação, como Dr. Seuss Horton Hears a Who!, a novas temporadas de séries animadas como a de Os Vizinhos Green, o que não falta são novidades divertidas para as crianças.

Veja cinco novidades do Disney+ para curtir o final das férias:







Novidades para as férias: Dr. Seuss Horton Hears a Who!





O filme Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! (também conhecido no Brasil como Horton e o Mundo dos Quem) chegou em julho ao Disney+ e já é uma produção famosa, com nomes como Jim Carrey e Steve Carell dando voz aos personagens principais.

A animação é de 2008, baseada em um livro homônimo de Dr. Seuss e traz Horton, um elefante professor que é muito querido na Selva de Nool. Ele descobre uma civilização de seres minúsculos, a Quemlândia e, a partir desse momento, se envolve em diversas aventuras.







Novidades para as férias: Os Vizinhos Green





Chegou ao serviço de streaming a 3ª temporada da série de animação Os Vizinhos Green. As confusões da família Green tem mais seis novos episódios divertidos para animar a garotada.

A família de Cricket Green (a irmã, Tilly, o pai Bill e a avó Alice) se mudou do campo para viver em uma cidade movimentada. A curiosidade e o entusiasmo levam os três a grandes aventuras e conquistam o coração de seus novos vizinhos.







Novidades para as férias: Aprendendo com Disney Junior





Aprender se divertindo com personagens da Disney: essa é a ideia da série animada Aprendendo com Disney Junior.

Agora, com a estreia da 3ª temporada, as crianças poderão acompanhar novas dicas e ensinamentos do Mickey, do Spidey, da Spin, da Little Boo e companhia em 12 episódios curtos.







Novidades para as férias: Esquadrilha Parafuso





Outra importante estreia do Disney+, foi Esquadrilha Parafuso, uma série clássica de animação dos anos 1990, que surgiu como um spin-off de Mogli, O Menino Lobo.

Com os 63 episódios da 1ª temporada disponíveis, a série traz o piloto Balu, o navegador Kiko Chutanuvens, a chefe Rebecca e toda a turma em aventuras aéreas que incluem várias batalhas com piratas dos céus e a busca por grandes tesouros.







Novidades para as férias: Molang





Os últimos dias de férias podem ser mais coloridos na companhia de Molang e sua turminha. A série animada estreou seus 52 curtos episódios no Disney+.

A série acompanha o fofo e excêntrico coelho Molang e seu relacionamento com o tímido e discreto pintinho Piu Piu. Os dois mostram que apesar das diferenças a amizade sempre é o mais importante.