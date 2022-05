5 formas de celebrar o Dia de Star Wars

Neste 4 de maio, confira dicas e sugestões para tornar esta data ainda mais especial.





Um dos dias mais divertidos para aqueles que são fãs da saga Star Wars enfim chegou! Trata-se do Dia de Star Wars (ou Star Wars Day ), celebrado todos os anos no dia 4 de maio. E se a criatividade para comemorar a data está em baixa, veja cinco ideias para celebrar o dia!

Vista sua melhor camiseta de Star Wars para celebrar o Dia de Star Wars!

Uma vez que a data é dedicada a todo o universo que envolve Jedis, Siths, galáxias distantes e tudo ligado à franquia criada por George Lucas, uma ideia simples é usar uma camiseta estampada com o tema Star Wars.

Não é difícil encontrar alguma com o nome do filme ou estampada com seu personagem favorito. Esse é o primeiro passo para ter um ótimo Dia de Star Wars!







Organize uma maratona para celebrar o Dia de Star Wars

Não há como passar a data sem assistir a nenhum dos filmes da saga, certo? Principalmente porque estão todos disponíveis no Disney+. Se não der para reunir todos os amigos em casa, o serviço de assinatura disponibiliza o recurso Group Watch, que cria uma espécie de “sala virtual” na qual os assinantes assistem, ao mesmo tempo, o conteúdo, e ainda podem conversar sobre o filme através de um chat.







Ensine um Padawan a celebrar o Dia de Star Wars

Os pequenos se encantam pelos efeitos, lutas e pela história de Star Wars. Por isso, eles não apenas merecem ser incluídos na comemoração, como essa é uma excelente oportunidade de passar adiante os ensinamentos sobre a franquia! Como disse Yoda, “transmita o que aprendeu”.

Além de todos os episódios dos filmes, o universo Star Wars também oferece várias animações que vão conquistar o coração das crianças — e dos adultos também!







Celebre o Dia de Star Wars com música

Outro aspecto marcante da obra de George Lucas é sua trilha sonora. Além da famosa “Marcha Imperial”, as canções dos filmes são extremamente empolgantes e estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de música.

E já que a ocasião pede maratonas e encontros entre amigos, tentar adivinhar qual é a música ou em que momento da saga ela toca pode ser mais uma ótima forma de se divertir em conjunto!







Mostre aos amigos que está celebrando o Dia de Star Wars

Em tempos de internet, as redes sociais se tornaram um grande ponto de encontro para os fãs da saga, o que fortaleceu ainda mais o Dia de Star Wars. E é nelas que muitos colocam suas celebrações e homenagens à data. Então, nada melhor do que compartilhar com outros amantes desse universo a sua comemoração.

Podem ser vídeos da maratona em casa com os amigos, fotos vestido como os personagens dos filmes, memes ou qualquer manifestação que faça alusão à narrativa.

As ideias são várias e cada um pode adequar à forma que achar mais divertido. Aos que querem saber mais notícias e novidades sobre o mundo de Star Wars, basta acompanhar o site da Disney Brasil.

E que a força esteja com você!