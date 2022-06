3 séries do Disney+ para assistir em um fim de semana

Buscando séries curtas para o seu fim de semana? O Disney+ traz diversas opções de conteúdo interessantes.

Quem nunca se viu zapeando incessantemente os títulos do streaming, sem saber o que assistir em família devido à grande quantidade de conteúdos do Disney+? Então, que tal três sugestões de séries e documentários para ver em menos de um final de semana e acabar com as dúvidas sobre o que escolher? Siga estas pistas abaixo!







Série Disney+: Fim de Semana em Família





Uma série francesa sobre uma família complicada, mas que permanece unida pelo amor. Conheça a história de uma família católica, na qual Fred (Eric Judor) cuida de suas três filhas todos os finais de semana. Elas são Clara, de 15 anos, Victorie, de 12, e Romy, que tem 9 – interpretadas por Liona Bordonaro, Midie Dreyfus e Roxane Barazzuol respectivamente.

Cada uma delas é filha de uma mãe diferente, com quem moram durante a semana. Entretanto, tudo se complica quando Fred se apaixona por uma médica canadense que é especialista em psicologia infantil.

Fim de Semana em Família tem uma temporada de oito episódios, cada um com duração média de 30 minutos.







Série Disney+: Just Beyond





A série conta a história de um grupo de adolescentes que levam suas vidas normalmente, até que algo "do além" invade o cotidiano. A situação é ignorada pelos adultos, que não acreditam em eventos sobrenaturais. Ou seja, os jovens terão que resolver as diferentes situações por conta própria.

Just Beyond é uma obra antológica baseada nos quadrinhos de RL Stine. Sua única temporada tem oito episódios que duram apenas 30 minutos, em média. Tempo mais do que suficiente para que o mundo cheio de bruxas, aliens, fantasmas e universos paralelos conquistem o público.







Série Disney+: The Beatles: Get Back





Esta é uma série documental, original da Disney, que traz imagens inéditas da gravação do álbum "Let It Be" (1969) e da relação entre John, Paul, George e Ringo.

A obra também mostra o icônico último show completo da banda, realizado no telhado de um edifício em Londres. The Beatles: Get Back é uma viagem mágica a um momento épico na história da música.

O documentário é composto por uma única temporada, e está dividido em três partes que mostram, em um período médio de duas horas e meia cada, um resumo de mais de 60 horas de imagens inéditas e 21 dias de gravação.