Kenobi, Padmé, Yoda e Anakin, entre outros personagens, nos deixaram ótimas frases e lições de vida que ficaram na memória de todos os fãs. Qual é a sua favorita?

Descubra as raízes da transformação de Anakin Skywalker em Star Wars Episódio II - Ataque dos Clones, disponível no Disney+. Nele, dez anos após a invasão de Naboo, a galáxia está à beira de uma guerra civil. Sob o comando de um Jedi renegado chamado Conde Dooky (Christopher Lee), milhares de sistemas solares ameaçam se separar da República Galáctica.

Após um atentado contra a Senadora Padmé Amidala (Natalie Portman), antiga rainha de Naboo, Anakin Skywalker, agora com 20 anos e aprendiz de Jedi, é designado para protegê-la. Durante sua missão, Anakin (Hayden Christensen) descobre seu amor por Padmé, assim como o lado sombrio de si mesmo.

Ao longo dessa saga, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Padmé, Yoda e Anakin, entre outros personagens, deixaram ótimas citações, que ficaram na memória dos fãs. Qual é a sua favorita?



10 frases icônicas de Star Wars Episódio II - Ataque dos Clones





1 - "Somos guardiões da paz, não soldados", diz o Mestre Mace Windu (Samuel L. Jackson), lembrando aos políticos e ao público o propósito da Ordem Jedi na Galáxia.

2 - "Você parece um pouco nervoso", diz Obi-Wan Kenobi, que não deixa de notar o estado de seu Padawan ao rever sua velha amiga, Padmé.

3 - “Compaixão, que eu definiria como amor incondicional, é central na vida de um Jedi. Então, pode-se dizer que somos encorajados a amar ", diz Anakin Skywalker, o jovem que raramente mostra seu lado pensativo.







4 - "Certamente, maravilhosa é a mente de uma criança", diz Mestre Yoda, que transforma um problema aparentemente complicado em um momento de aprendizado para os jovens e para Obi-Wan Kenobi.

5 - "Sou apenas um homem simples tentando abrir caminho no universo", diz Jango Fett (Temuera Morrison) enquanto se esquiva do questionamento de Obi-Wan com uma declaração que deixa uma impressão duradoura em seu filho, Boba.







6 - “Eu amo a democracia. Eu amo a República”, diz o Chanceler Palpatine (Ian McDiarmid), mas essas duas afirmações definitivamente não são verdadeiras.

7 - "Esta festa acabou", diz Mace Windu.

8 - “Eu me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. Até você", Conde Dookan diz, de forma arrogante, enquanto confronta Yoda, seu antigo mestre.

9 - "Eu acho que nossas vidas estão prestes a ser destruídas, de qualquer maneira... Eu realmente, profundamente te amo e antes de morrermos, eu quero que você saiba disso", Padmé Amidala confessa a Anakin em uma das cenas mais românticas de Star Wars.





10 - "As Guerras Clônicas começaram", adverte Yoda.