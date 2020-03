Na nova temporada, depois de umas férias divertidas com a família Amigo, os Nivis finalmente encontram o cristalix da nave que tanto procuravam, mas algo não funciona como o esperado quando o colocam de volta no lugar em que o cristal pertencia, então eles devem ficar na casa de Felipe enquanto encontram as peças que faltam. Durante esse período, Nivis e os seres humanos compartilharão uma convivência ainda mais caótica, onde ambos descobrirão novas experiências que os levarão a uma maior compreensão e apego.