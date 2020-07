Situada na terra de Jalpur, a série segue a corajosa Mira, uma garota que conquista o papel de detetive real depois de resolver um mistério envolvendo o jovem príncipe do reino.

Como detetive real, Mira viaja pelo Reino oferecendo sua ajuda a todos. Junto com ela, seu amigo Príncipe Neel (um talentoso inventor), sua criativa prima Priya e seus bichos de estimação (Chikku e Mikku) a ajudam a resolver os mistérios do reino.