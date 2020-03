Voy por lo que quiero

Por el camino voy

Sé bien la dirección

Está en mi corazón

No quiero distracción

Que me aleje de mis sueños

Yo tengo el mapa y sé

Que lo que enfrentaré

No es fácil de vencer

Pero sé bien lo que quiero

Abre bien tus ojos

Lo tenemos todo

Solo hay que atreverse a ir

Por todo lo que quieras

Que nadie te detenga

El tesoro descubrir

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Voy por lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh



Sé bien lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Voy por lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Sé bien lo que quiero

Sé qué quiero, cómo quiero

cuando quiero y si te quiero

es porque quiero lo que quiero

como quiero, cuando quiero

Sé qué quiero, cómo quiero

cuando quiero y si te quiero

es porque quiero lo que quiero

como quiero, cuando quiero

Por el camino voy

Sé bien la dirección

Está en mi corazón

No quiero distracción

Que me aleje de mis sueños

Yo tengo el mapa y sé

Que lo que enfrentaré

No es fácil de vencer

Pero sé bien lo que quiero

Abre bien tus ojos

Lo tenemos todo

Solo hay que atreverse a ir

Por todo lo que quieras

Que nadie te detenga

El tesoro descubrir

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Voy por lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Sé bien lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Voy por lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Sé bien lo que quiero

Sé qué quiero, cómo quiero

Cuando quiero y si te quiero

Es porque quiero lo que quiero

Como quiero, cuando quiero

Sé qué quiero, cómo quiero

Cuando quiero y si te quiero



Es porque quiero lo que quiero

Como quiero, cuando quiero

Sé qué quiero, cómo quiero

Cuando quiero y si te quiero

Es porque quiero lo que quiero

Como quiero, cuando quiero

Sé qué quiero, cómo quiero

Cuando quiero y si te quiero

Es porque quiero lo que quiero

Como quiero, cuando quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Voy por lo que quiero

Oh, oh, oh, uh

Oh, oh, oh, uh

Sé bien lo que quiero