Soul foi o representante do Disney+ entre os vencedores do Globo de Ouro

Soul levou es prêmios de Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora Original na 78ª cerimônia do Globo de Ouro, que aconteceu de maneira virtual.

O filme de animação da Pixar estreou no Disney+ no último Natal e ganhou não só os fãs da marca, mas também os críticos, com a nota 88 no site de compilações de críticas “MetaCritic” e 98% de aprovação no agregador “Rotten Tomatoes”.













O filme conta a história de Joe Gardner (Jamie Foxx), um professor de música do ensino médio que sonhava em ser um músico de jazz, e finalmente tem sua chance de brilhar depois de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto no Half Note Club, mas um acidente faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para uma nova dimensão no qual diversas almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com almas em treinamento, como 22 (Tina Fey), uma alma com uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no Pré-Vida, a fim de retornar à Terra.

A trilha sonora foi escrita por Trent Reznor e Atticus Ross. Jon Batiste escreveu as canções de jazz que também compõe a música do filme. Batiste compôs majoritariamente para as sequências do filme em Nova York, enquanto Reznor e Ross escreveram para as cenas que acontecem no Pré-Vida. Batiste disse durante o Essence Festival em junho do ano passado que queria criar um jazz "autêntico", mas também "acessível a todas as idades".