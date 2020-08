Imagineering in a Box – Agora Disponível em Mais Três Idiomas

por Kevin Rafferty, Jr., Comunicações, WDI

Como o novo ano escolar se aproxima rapidamente e muitos professores, alunos e pais aderiram aos ambientes virtuais de aprendizagem, estamos felizes em anunciar que o programa ‘Imagineering in a Box’ está expandindo sua acessibilidade e agora tem legendas em novos idiomas: espanhol, português e francês. As legendas em chinês chegarão mais tarde, mas ainda este ano.

Se você já se perguntou como os Parques Temáticos ganham vida, os “Imagineers Disney”, que são talentos com carreiras em centenas de disciplinas diferentes em todo o mundo, compartilham como eles usam uma ampla gama de habilidades – desde o desenvolvimento de histórias e design conceitual até matemática, física e engenharia – e como tudo isso se junta para criar experiências envolventes. ‘Imagineering in a Box’ visa despertar a curiosidade, inspirar a criatividade e incentivar a inovação nas mentes de alunos, professores e pais.

A experiência de aprendizagem virtual é única e gratuita, criada em parceria com a Khan Academy e a Pixar, oferece 32 vídeos para três aulas interativas e também inclui um guia do educador. Cada atividade foi projetada para ser escalonável, permitindo que os indivíduos aprendam por conta própria ou em um ambiente de sala de aula online.

Alunos de todas as idades podem participar de aulas de design e engenharia de parques temáticos, dar uma olhada nos bastidores do processo de desenvolvimento da Imagineering e até ter a oportunidade de fazer o design do seu próprio Parque Temático!

Clique abaixo para começar no seu idioma preferido::



• Espanhol

• Português

• Francês

• Inglês

