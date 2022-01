O que ver durante o mês de janeiro no Disney+

Veja todas as estreias e destaques.





Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de janeiro, o serviço de streaming da Disney terá estreias de grandes filmes e séries originais disponíveis.



A sensação do ano, Eternos, finalmente chega ao serviço de streaming, e aqueles que curtiram acompanhar a série do Gavião Arqueiro poderão revê-la por completo. Além disso novos episódios de ‘O Livro de Boba Fett’ continuarão a estrear. Confira mais das novidades abaixo:





Voluntários - Tudo pela Ciência



A nova série da National Geographic ‘Voluntários: Tudo Pela Ciência’ chega para mostrar que alguns mistérios científicos só podem ser respondidos botando a mão na massa. Apresentada por Rafael Cortez, a nova produção foi desenvolvida na América Latina e traz diversos convidados dispostos a dar tudo de si pela ciência.

Com episódios curtos, o objetivo de Cortez é responder perguntas simples usando o próprio corpo humano. Para isso, ele contará com uma equipe de voluntários formada por Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez. Os voluntários responderão a perguntas como "Por que alguns sons incomodam mais que outros?", "Quanto frio um ser humano pode suportar?" e "Por que dói tanto arrancar um pelo do nariz?".

Dirigida por Pablo Romero, a série foi gravada em Buenos Aires, na Argentina, em um laboratório construído exclusivamente para ela.









Eternos



O filme que conquistou os cinemas e conta a história dos primeiros super-heróis da Terra finalmente chega ao Disney+ em janeiro! Com um elenco composto por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Harry Styles e Salma Hayek, o longa dirigido por Chloé Zhao deve ficar disponível para todos os assinantes a partir de 12 de janeiro.

A história acompanha dez seres superpoderosos enviados à Terra para exterminar uma raça de invasores que ameaçam o planeta. Enquanto se estabelecem aqui, os membros do grupo começam a se afeiçoar aos seres humanos e a protegê-los dos perigos e ameaças, mas evitando interferir muito na população mundial. Após milênios, os dez começam a discordar sobre seu papel no planeta e acabam se separando. No entanto, o retorno de seus inimigos originais irá reuni-los novamente, colocando seu amor à humanidade à prova.

O Mundo Segundo Jeff Goldblum - Nova temporada



A nova temporada da série documental que conquistou o mundo chega ao Disney+ em janeiro. Com quase 70 anos, Jeff Goldblum está mais curioso e divertido do que nunca nesta nova leva de episódios em que redescobre alguns tópicos que merecem um olhar mais atento do telespectador

Nesta nova temporada, Goldblum descobrirá novas e excitantes coisas sobre cachorros, motocicletas, magia, fogos de artifício e monstros. De fãs alucinados a especialistas veteranos, o ator irá conversar com todo tipo de pessoa para ir a fundo em suas obsessões mais recentes.

Marvel Rising - Especiais



A série de especiais produzida para ampliar a franquia Marvel Rising chega ao Disney+. A história, iniciada com os seis curta-metragens acompanhando a Ghost-spider seguida do filme ‘Secret Warriors’, agora irá mostrar como as heroínas do grupo resolveram suas questões com seus respectivos inimigos.

Em ‘Chasing Ghosts’ acompanharemos como Ghost-Spider resolve os mistérios observados na série de curtas, enquanto ‘Heart of Iron’ mostrará as dificuldades de Ironheart para lidar com a vida universitária. Em ‘Battle of the Bands’, Ghost-Spider precisa escolher entre sua banda e as Secret Warriors e ‘Operation Shuri’ traz a irmã mais nova do Pantera Negra, Shuri, tentando ser uma adolescente normal.