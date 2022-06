Voluntários: Tudo É Pela Ciência – conheça a série original da National Geographic

Na primeira parte da temporada aprendemos por que dói tanto bater o dedo mindinho do pé e o que nos faz ficar com tontura. Só no Disney+.

Estreia este mês no Disney+ a segunda parte da primeira temporada de Voluntários: Tudo É Pela Ciência, série original da National Geographic que desafia os limites do corpo humano em nome do conhecimento.







Você já se perguntou quanto frio um ser humano pode suportar? Ou quais sons incomodam mais e quais incomodam menos? Qual pelo dói mais arrancar: o do nariz ou da sobrancelha?

Essas e outras perguntas são respondidas por Rafael Cortez no seriado original produzido inteiramente na América Latina. No entanto, não é exatamente ele quem dá as respostas dessas perguntas, mas sim sua equipe de “voluntários”.





Em todos os episódios, Rafael propõe algumas perguntas sobre o mundo e o corpo humano. Depois, ele nos guia sobre as principais teorias explicativas sobre os fenômenos. Depois, chega a parte divertida.

Pensando em comprovar a veracidade dessas teorias, o apresentador chama alguns dos objetos de teste da equipe: Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez. Os cinco terão a missão de ceder seus corpos para a ciência.

Nossos voluntários, então, com muito bom humor e fé na ciência enfrentam as situações mais absurdas para mostrar as habilidades que os seres humanos possuem mas que não vemos no dia a dia.







Nos quatro primeiros episódios da primeira temporada, descobrimos muitas coisas novas sobre o corpo humano. Aprendemos, por exemplo, que o lugar onde dói mais arrancar um pelo varia de pessoa para pessoa, mas estão concentrados no rosto, onde os receptores de dor estão ligados diretamente ao cérebro. Em áreas como a perna, os receptores passam pela medula espinhal, tornando a percepção da dor mais atrasada e suave.

Também descobrimos porque bater o dedo mindinho do pé causa uma das piores dores possíveis depois dos pobres voluntários baterem com os dedos em todo tipo de superfície. Isso acontece porque apesar de possuir poucos receptores de dor, por ser um local pequeno, os nervos do dedo mindinho estão mais concentrados. Quando algo atinge o local, a dor é sentida por mais receptores de uma vez só do que em outros lugares.

Outros experimentos nos mostraram que podemos controlar reflexos quando nos acostumamos a uma determinada situação e também que a tontura é resultado de uma confusão nos sentidos de equilíbrio do corpo.

