Veja o novo trailer de Cruella

Saiba mais sobre o filme protagonizado por Emma Stone.



O novo trailer de Cruella, da The Walt Disney Studios, saiu quase um mês antes da estreia do filme na América Latina. O live-action retrata os primeiros passos de umas das vilãs mais icônicas do cinema e da moda: Cruella De Vil. Dirigido por Craig Gillespie (Eu, Tonya), o filme conta com um figurino eclético e deslumbrante criado por Jenny Beavan, vencedora de dois prêmios Oscar®.







No longa, Emma Stone (vencedora do Oscar®) interpreta Estella, uma jovem inteligente e criativa que procura um lugar no mundo da moda e se torna a lendária vilã da Disney. O elenco também conta com nomes como Emily Beecham, Dev Patel e a superpremiada Emma Thompson.



De acordo com a sinopse oficial, o filme se passa na Londres dos anos 70 e em meio à revolução do punk rock. Lá encontramos Estella, que fará amizade com uma dupla de jovens ladrões que apreciam seu dom para travessuras, e juntos construirão uma vida nas ruas dessa cidade. Um dia o talento de Estella chamará a atenção da Baronesa Von Hellman, uma elegante e sofisticada lenda da moda. Mas o relacionamento delas dará início a uma sucessão de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado perverso e se torne a dissonante, vanguardista e vingativa... Cruella.

De Vil é uma das vilãs mais proeminentes da Disney e chegou aos cinemas em sua versão live-action em 1996, quando Glenn Close a trouxe para o telão com o filme 101 Dálmatas. Outras adaptações da personagem em carne e osso ficaram a cargo de Victoria Smurfit para a série Once Upon a Time e Wendy Raquel Robinson, que deu vida a Cruella em Os Descendentes.