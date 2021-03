Último episódio de WandaVision estreia em 5 de março, com exclusividade, no Disney+

Após oito episódios emocionantes, WandaVision, a primeira série original criada pela Marvel Studios exclusivamente para o Disney+, estreia seu último episódio nesta sexta-feira, 5 de março. A produção combina o clássico sitcom com o universo cinematográfico da Marvel para continuar a história de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), um casal de super-heróis com vidas aparentemente ideais que estão começando a suspeitar da realidade.

Os assinantes poderão conhecer ainda mais sobre esta história envolvente, já que na sexta-feira, 12 de março, o Disney+ apresentará o Marvel Studios United, uma nova série de documentários que investigam os bastidores da série e filmes do MCU, e cujo primeiro episódio se concentrará em WandaVision.







Dando continuidade à oferta de conteúdo robusto da Marvel Studios, o serviço de streaming da The Walt Disney Company lançará Falcão e o Soldado Invernal na sexta-feira, 19 de março. Para se aprofundar um pouco mais nessa nova série, hoje, sexta-feira, 5 de março, estarão disponíveis dois novos episódios de Lendas da Marvel Studios que terão como foco os personagens Falcão e Soldado Invernal.



